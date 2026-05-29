Potrivit unui comunicat al Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres, scopul acestei măsuri este de a menţine siguranţa traficului rutier în contextul organizării la Budapesta a finalei Ligii Campionilor UEFA.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 şi Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

MAE anunță restricțiile din Ungaria

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanenţă ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 şi Consulatului General al României la Gyula +36306357181.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://budapesta.mae.ro/, https://szeged.mae.ro/, https://gyula.mae.ro/, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă" (http://mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.