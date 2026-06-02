În acelaşi timp, noul sistem digital de control la frontieră al Uniunii Europene poate încurca multe planuri.

În anumite situaţii prelungeşte timpii de aşteptare şi sporeşte aglomeraţia. Ca atare unele companii aeriene le-au recomandat deja pasagerilor să meargă la aeroport cu cel puţin 3 ore înainte de zbor.

Odată cu introducerea curselor charter și suplimentarea zborurilor către destinațiile de vacanță, pe aici trec zilnic cu 3.500 de pasageri în plus faţă de restul anului.

În unele zile de vară sunt peste 50.000 de călători.

În aceste condiţii companiile aeriene din Europa, îi avertizează pe oameni să ajungă cu cel puţin 3 ore înainte de zbor, mai ales în contextul introducerii noului sistem digital de control al frontierei.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, de la începutul lui martie - când a fost implementat sistemul de control digital - peste 2 milioane de cetăţeni din afara Uniunii au trecut graniţa la noi.

Corespondent ȘtirileProTV: ”În locul ștampilei din pașaport, noul sistem european înregistrează digital fiecare intrare și ieșire din spațiul Schengen. Călătorii din afara Uniunii Europene își scanează documentul de călătorie, sunt fotografiați și își lasă amprentele. Autoritățile spun că măsura crește securitatea și reduce fraudele, însă operatorii din industria aviatică avertizează că, în perioadele aglomerate, aceste verificări suplimentare pot genera cozi și timpi mai mari de așteptare”.

Laurenţiu Valentin David - purtător de cuvânt Poliţia de Frontieră: ”Sistemul nu este aplicabil cetăţenilor români, se aplică doar cetăţenilor din afara Uniunii Europene, în schimb putem avea în vedere că pe periaoda vacantelor traficul poate fi mai aglomerat şi putem respecta indicaţiile companiilor aeriene privind prezentarea la momentul controlului”.

Aeroportul Henri Coandă este unul dintre cele mai aglomerate din Europa de Est cu peste 17 milioane de pasageri anual.