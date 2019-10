Reacţia unui turist american ajuns în Apuseni. "E incredibil să vezi cascadele"

Toamna superbă, care ne bucura în aceste zile, vă invită la munte. Vă propunem, în inima Apusenilor, un loc unde spectacolul naturii este fascinant.

Se numeşte "Cheile Galbenei", iar casele moţilor, răsfirate pe culmile dealurilor, sunt gata să primească oaspeţi. Ca să ajungeţi acolo, trebuie să parcurgeţi ultima porţiune din traseu, pe jos.

Pereţii de stâncă erodaţi de cascade spectaculoase, arcadele naturale şi bolovanii acoperiţi cu verdeaţă fac din Cheile Galbenei o zonă de o frumuseţe pură. Aici găsiţi cele mai frumoase fenomene geologice de suprafaţă din Munţii Apuseni

Drumul a devenit relativ uşor. După un traseu de 13 kilometri din centrul comunei Arieşeni, parcurgeţi 8 kilometri pe asfalt, apoi încă 5 pe potecile care duc până în apropiere de chei.

Turistă: "Este incredibil, drumul este superb, culorile sunt frumoase, este uimitor, este perfect, este perioada perfectă din an să fii aici, apa este deosebită. Cheile Galbenei sunt incredibile, sunt imense."



Turist: "Sunt din Statele Unite şi vizitez România pentru că am auzit cât de frumoasă este. Am decis să vedem în special Parcul Naţional Apuseni, care este spectaculos, mai ales în această perioadă a anului, cu aceste culori schimbătoare. Este incredibil cum poţi să te plimbi şi să vezi cascadele."



Cristian Ciobotărescu, ghid turistic: "Faptul că pe Valea Cobleș s-a asfaltat drumul determină turiştii să ajungă până în capul văii şi de acolo printr-o drumeţie de o oră, oră şi jumătate să ajungă în Cheile Galbenei. Sunt frumoase datorită parcursului lor care se face în mod spectaculos inclusiv pe lanţuri. Acum, toamna, este spectaculos datorită culorilor pastelate. Este paradisul fotografilor."



Bucuroşi de oaspeţi, moţii îi omenesc pe cei care ajung în zonă cu preparate tradiţionale şi afinată cu un parfum dulce-amărui.

Citește și Cât scot din buzunar turiștii tineri pentru a-și petrece vacanțele în stațiuni balneare

Casele cu arhitectură specifică spun povestea zonei.

Adriana Dobra, proprietar pensiune: "Turişti mai mulţi, deja s-au mai construit cabane noi. Pot să spun 100% că am transformat casa în pensiune."



Proprietar pensiune: "Înainte nu venea nimeni."



Reporter: "Cu cât la sută a crescut numărul turiştilor?"



Proprietar pensiune: "Aici a crescut cu 50%. Majoritatea vin vara din Bucureşti, Constanța, mulţi în partea asta vin şi din Ungaria."

Lolcalnic: "Acolo, la Padiş, sunt sunt sute şi sute din Ungaria, cehii, polonezii cu motociclete, cu maşina."

Dacă ajungeţi pe Valea Cobleșului puteţi face drumeţii şi pe un traseu de 3 ore spre Cetăţile Ponorului, zona Padiş. Nu departe găsiţi Groapa Ruginoasă, un canion impresionant, dar şi Gheţarul Focul Viu locul unde lumina şi gheaţă creează un spectacol unic. O noapte de cazare în zona porneşte de la 100 de lei.