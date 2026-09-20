În a doua parte a zilei, norii se înmulțesc treptat și vin averse cu tunete și fulgere la munte, în Muntenia, în Dobrogea și, posibil, în nordul Olteniei. În celelalte zone se anunță soare și o atmosferă plăcută pe tot parcursul zilei.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme bună în ansamblu și doar pe spații mici mai apar ceva înnorări și ploi slabe. Vântul va fi puțin mai activ, iar temperaturile vor ajunge pană la 28 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, atmosfera va fi însorită. Doar în zonele de munte sunt anunțate câteva ploi. Se încălzește ușor și se ating 28 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, se face un pic mai cald decât sâmbătă. Atmosfera va fi însorită, dar la noapte se înnorează și o să plouă slab, mai ales în Bucovina și în zonele montane.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, soarele strălucește pe tot parcursul zilei, norii apar doar trecător și nu vorbim deloc despre ploi. La noapte se adună norii și o să plouă slab. Temperaturile mai cresc puțin față de ieri.

Și în ținuturile vestice se mai încălzește puțin și o să avem atmosferă de vară pe la amiază. Norii apar destul de rar, vântul adie plăcut, iar temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în sudul Banatului.

În Transilvania avem o dimineață cam rece în zona depresionară, pe unde este și ceață. Apoi temperaturile cresc simțitor. Depășesc valorile normale, mai ales în vestul acestei provincii, pe unde se ating 28 de grade. Avem o zi cu soare și doar pe la munte apar câteva averse cu tunete și fulgere.

În Oltenia,duminică o să fie vară în toată regula. Se vor atinge 31, chiar 32 de grade în sudul provinciei, pe la Calafat. Predomină vremea frumoasă, dar în zonele de deal și de munte se mai adună norii și o să plouă pe suprafețe restrânse.

Și în ținuturile sudice domină atmosfera însorită și se face cald după prânz. O să plouă puțîn în Dealurile Munteniei și pe la munte.

Vremea în București

În București, vremea rămâne caldă. Avem încă o zi cu soare, vânt domol și în jur de 29 de grade după prânz. Urmează o noapte cu vreme bună. Spre dimineață se ating 16 grade în centrul orașului și 13 grade la periferie.

Vremea la munte

La munte, o să plouă pe spații restrânse, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură. În masivele sudice se pot strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat. La noapte, vântul crește în intensitate la altitudini mari, pe unde vor fi rafale de 60...70 km/h.

Vremea la mare

La mare, se anunță o zi frumoasă și caldă. În stațiuni se ating 26 de grade, iar apa mării vă avea în jur de 21 de grade.