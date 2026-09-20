Documente privind acordul recent al Consiliului de Supraveghere al Volkswagen pentru cea mai amplă restructurare din istoria grupului prevăd renunţarea la ”aproximativ 4.100 de angajaţi” la Porsche. Măsura ar urma să contribuie la acoperirea unui deficit de aproximativ 700 de milioane de euro la nivelul costurilor generale, scrie News.ro.

Handelsblatt precizează că aceste reduceri de personal ar urma să fie făcute suplimentar faţă de acordurile existente.

În iulie, conducerea Porsche şi reprezentanţii angajaţilor au convenit eliminarea altor 5.000 de locuri de muncă, peste cele 4.000 stabilite anterior. Reducerile deja convenite ar urma astfel să afecteze aproximativ unul din cinci locuri de muncă ale Porsche până în 2035.

Porsche, una dintre principalele probleme ale Volkswagen

Volkswagen a refuzat să comenteze informaţiile, iar un purtător de cuvânt al Porsche nu a comentat planurile atribuite Consiliului de Supraveghere al grupului. Compania-mamă poate doar să recomande asemenea măsuri la Porsche, nu să le impună.

Informaţiile apar după ce Volkswagen şi-a redus vineri drastic estimările pentru acest an. Grupul se aşteaptă acum la o marjă de profit de cel mult 1%, faţă de intervalul de 4%-5,5% prognozat anterior.

Revizuirea a fost provocată în mare măsură de deprecierea activelor Porsche. Directorul general Michael Leiters se află sub presiune pentru a pune în aplicare o strategie de redresare, după prăbuşirea vânzărilor Porsche în China şi schimbarea costisitoare a strategiei companiei privind vehiculele electrice.