Ruşii au început să voteze vineri, în cadrul scrutinului parlamentar care se desfăşoară pe parcursul a trei zile. Preşedintele Vladimir Putin a acuzat anterior Ucraina că încearcă să interfereze în alegeri, fără să prezinte dovezi în sprijinul afirmaţiei.

Rezultatul scrutinului ar urma să fie prezentat de Kremlin drept o dovadă a sprijinului public larg pentru politicile lui Putin şi, în special, pentru continuarea războiului din Ucraina, aflat acum în al cincilea an.

Majoritatea candidaţilor care se opun războiului au fost împiedicaţi să participe la alegeri.

Alegerile din Rusia, criticate la nivel internațional

Alegerile parlamentare ruse, organizate de vineri până duminică, par să fie un „simulacru de alegeri care vor da naștere unui parlament artificial” ce nu trebuie să fie recunoscut de comunitatea internațională, a avertizat vineri Platforma de dialog cu forțele democratice ruse a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), informează AFP, conform Agerpres.

„Noua Dumă de Stat nu va trebui să fie recunoscută nici ca fiind aleasă în mod democratic, nici ca reprezentând în mod legitim poporul rus”, a menționat structura creată în octombrie 2025.

Alegerile parlamentare ruse sunt primele de la începerea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022. Rușii urmează să desemneze titularii celor 450 de locuri ale camerei inferioaere a parlamentului, unde partidul prezidențial Rusia Unită se bucură de o largă majoritate de la scrutinul precedent, desfășurat în 2021.

Votul urmează să fie organizat inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate și a căror anexare Rusia o revendică. Acest lucru „constituie o încălcare flagrantă a suveranității și a integrității teritoriale ale Ucrainei, precum și a dreptului internațional”, subliniază Platforma de dialog cu forțele democratice ruse a APCE, creată în octombrie 2025 pentru a permite cooperarea între forțele democratice ruse în exil și membri ai APCE.

Pe fondul invaziei ruse în Ucraina, la jumătatea lunii martie 2022 Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a decis, într-o ședință extraordinară, excluderea Rusiei din această organizație paneuropeană după 26 de ani de apartenență. Singura formațiune rusă care se opune deschis conflictului din Ucraina, Iabloko, a fost autorizată să participe la scrutin înainte de a fi privată de justiție luna trecută, într-un context de reprimare dură a oricărei forme de opoziție.

Rusia acuză Ucraina că vrea să intervină în alegerile sale

Autorităţile ruse au raportat sâmbătă mai multe atacuri informatice asupra sistemelor de vot şi liniilor de comunicaţii din ţară, în cea de-a doua zi a alegerilor parlamentare care se desfăşoară între 18 şi 20 septembrie, transmite Reuters. Sistemul de vot online din Moscova a fost ţinta unui atac puternic în cursul nopţii, însă situaţia se află sub control, a declarat şefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, citată de agenţia Interfax, potrivit News.ro.

Atacurile au continuat sâmbătă, dar toate au fost respinse cu succes, a afirmat Pamfilova, potrivit presei de stat.

Separat, Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a anunţat că a înregistrat o tentativă de sabotaj asupra liniilor de comunicaţii din Extremul Orient al Rusiei. Atacul a fost dejucat, iar comunicaţiile au fost restabilite integral, potrivit presei de stat.

Preşedintele Vladimir Putin a acuzat anterior Ucraina că încearcă să interfereze în alegeri, fără să prezinte dovezi în sprijinul afirmaţiei.