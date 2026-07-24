Plaja Corbu. Cum s-a transformat paradisul sălbatic de la Marea Neagră în noua vedetă a litoralului românesc

În ultimii ani, zona Corbu a cunoscut o dezvoltare vizibilă, odată cu apariția unor noi unități de cazare, restaurante și investiții în turism. Deși își păstrează farmecul natural și statutul de arie protejată, Plaja Corbu devine, treptat, unul dintre cele mai interesante locuri de vacanță de la Marea Neagră.

Unde se află Plaja Corbu

Situată în nordul litoralului românesc, la doar câțiva kilometri de stațiunea Mamaia, Plaja Corbu este una dintre ultimele întinderi de nisip care și-au păstrat aspectul sălbatic. Spre deosebire de stațiunile intens dezvoltate de pe malul Mării Negre, aici natura rămâne principalul punct de atracție, iar peisajul este dominat de dune de nisip, vegetație specifică și întinderi largi de plajă.

Plaja aparține comunei Corbu, fiind amplasată între Năvodari și Vadu, la aproximativ 32 de kilometri de Constanța, 22 de kilometri de Mamaia și 15 kilometri de centrul orașului Năvodari. Lipsa hotelurilor înalte și a construcțiilor masive a transformat zona într-o destinație preferată de turiștii care caută liniște și un contact autentic cu natura.

Un alt aspect care diferențiază Plaja Corbu de celelalte plaje de pe litoral este faptul că se află în zona de protecție a Rezervației Biosferei Delta Dunării. Din acest motiv, accesul în aria protejată presupune achitarea unei taxe de acces, care poate fi plătită online, prin SMS sau la automatul amplasat la intrarea în comuna Corbu, dinspre Năvodari. Respectarea regulilor de protecție a mediului este esențială pentru conservarea unuia dintre cele mai valoroase ecosisteme de pe litoralul românesc.

Pentru a ajunge de la București la Corbu cu mașina trebuie să parcurgi o distanță de aproximativ 250 kilometri. Drumul durează aproximativ două ore și jumătate, în funcție de trafic

Permisul de acces pe plaja Corbu

Permisul de acces în aria protejată poate fi achiziționat online, prin SMS sau de la automatul amplasat la intrarea în comuna Corbu, dinspre Năvodari.

Cei care aleg varianta prin SMS trebuie să trimită un mesaj la numărul 7494, cu textul TUR1 Nume Prenume pentru un permis valabil o zi sau TUR7 Nume Prenume pentru un permis de 7 zile.

Tarifele pentru accesul în Rezervația Biosferei Delta Dunării sunt de 5 lei de persoană pe zi, 15 lei pentru un permis valabil 7 zile și 30 de lei pentru un permis anual. Sunt scutiți de la plata acestei taxe copiii, elevii, studenții, pensionarii și persoanele cu dizabilități, precum și alte categorii prevăzute de legislația în vigoare.

Dacă ajungi la Plaja Corbu cu autoturismul, este necesar și un permis de acces pentru vehicul, care costă 10 lei pe zi sau 100 de lei pentru un an.

Această taxă nu reprezintă o taxă de intrare pe plajă, ci permisul de acces în aria protejată a Rezervației Biosferei Delta Dunării, din care face parte și zona Plajei Corbu.

Cum ajungi cu mașina la Plaja Corbu și unde poți parca

Din Năvodari până la Plaja Corbu se ajunge cu mașina în aproximativ 25 de minute, în condiții normale de trafic. Ultimii aproximativ 4 kilometri se desfășoară pe un drum mai îngust, format parțial din dale de beton, iar pe ultima porțiune din pietriș și pământ.

Deși traseul nu este complet modernizat, acesta este practicabil pentru autoturisme, potrivit experiențelor relatate de numeroși turiști care au vizitat zona în ultimii ani. La capătul drumului se află o parcare improvizată, amenajată în apropierea plajei, de unde accesul către nisip se face pe jos.

În sezonul estival, unii vizitatori au relatat că au achitat o taxă de aproximativ 10 lei pentru parcare, însă aceasta poate varia în funcție de perioada în care ajungi și de modul în care este administrată zona, conform travelplanner.ro.

Accesul cu cortul pe plaja Corbu

Deși Plaja Corbu este cunoscută ca o destinație preferată de iubitorii de natură și de vacanțele petrecute în aer liber, camparea direct pe plajă nu este permisă. Amplasarea corturilor pe nisip este interzisă, deoarece zona face parte din aria protejată a Rezervației Biosferei Delta Dunării, unde se aplică reguli stricte pentru protejarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună.

De asemenea, parcarea autoturismelor în afara spațiilor destinate acestui scop este interzisă. Autoritățile recomandă utilizarea zonelor de parcare amenajate și evitarea accesului cu mașina pe plajă sau pe dunele de nisip, acestea fiind ecosisteme fragile, care pot fi afectate de traficul auto.

Turiștii care nu respectă aceste reguli riscă sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi. Pentru a contribui la conservarea uneia dintre ultimele plaje sălbatice de pe litoralul românesc, vizitatorii sunt încurajați să lase zona curată, să nu deterioreze vegetația și să respecte regulile impuse în aria protejată.

De ce este considerată una dintre cele mai frumoase plaje sălbatice din România

Pentru cei care caută o vacanță liniștită, aproape de natură, dar la doar câteva zeci de kilometri de Constanța, Plaja Corbu rămâne una dintre cele mai atractive destinații de pe litoralul românesc.

Plaja Corbu și-a câștigat reputația de una dintre cele mai spectaculoase plaje sălbatice din România datorită peisajului natural bine conservat și atmosferei complet diferite față de cea din stațiunile clasice de pe litoral. Aici nu vei găsi hoteluri înalte, promenade aglomerate sau șiruri nesfârșite de șezlonguri, ci o întindere generoasă de nisip fin, dune naturale și vegetație specifică zonelor de coastă.

Unul dintre cele mai apreciate aspecte este spațiul generos. Chiar și în plin sezon estival, Plaja Corbu este, de regulă, mai puțin aglomerată decât stațiunile din sudul litoralului, oferind suficient loc pentru cei care își doresc liniște și intimitate.

Un alt atu îl reprezintă apa limpede și intrarea lină în mare, ceea ce face plaja potrivită atât pentru familiile cu copii, cât și pentru cei care vor să se relaxeze sau să practice sporturi nautice atunci când condițiile meteo permit.

Farmecul locului este completat de dunele de nisip și ecosistemele protejate, care adăpostesc numeroase specii de plante și păsări specifice Dobrogei. Tocmai datorită acestei biodiversități, zona face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării și beneficiază de măsuri speciale de conservare.

Plaja Corbu este apreciată și pentru apusurile spectaculoase și peisajele fotogenice, motiv pentru care a devenit o destinație populară în rândul fotografilor și al pasionaților de natură. Lipsa construcțiilor masive permite priveliști neobturate asupra Mării Negre, iar în multe zone se păstrează senzația de plajă aproape neatinsă.

Cum arată Plaja Corbu

Plaja Corbu se întinde pe aproximativ 20 de kilometri de-a lungul litoralului și impresionează prin întinderea sa generoasă de nisip, care ajunge în unele zone la circa 50 de metri lățime. Spre deosebire de stațiunile turistice intens amenajate, aici peisajul este dominat de dune de nisip și vegetație specifică litoralului, iar atmosfera este mult mai liniștită.

Deși este considerată o plajă sălbatică, Corbu oferă câteva facilități pentru turiști. În apropierea falezei și în satul Corbu există pensiuni, campinguri amenajate, restaurante și beach baruri, astfel încât vizitatorii pot petrece aici atât o zi, cât și un sejur de câteva nopți.

Nisipul este fin, amestecat pe alocuri cu scoici, iar intrarea în mare este, în general, lină. Totuși, în zonă nu există serviciu permanent de salvamar, motiv pentru care este recomandată prudență, mai ales în cazul familiilor cu copii sau al persoanelor care nu înoată foarte bine. În zilele cu vânt puternic, valurile pot deveni mai mari și curenții mai puternici decât pe alte plaje de pe litoral.

Dacă intenționezi să petreci o zi la Plaja Corbu, este recomandat să vii pregătit cu tot ce ai nevoie: umbrelă de plajă, prosop, apă, gustări, cremă cu factor de protecție solară și un sac pentru deșeuri. Fiind o zonă protejată, este important ca fiecare vizitator să lase plaja la fel de curată cum a găsit-o.