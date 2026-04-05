Plaja mai puțin cunoscută din Grecia desemnată una dintre cele mai frumoase din Europa. Poți ajunge aici doar cu barca

Accesul se face doar cu barca, ceea ce contribuie la senzația că ajungi într-un loc izolat, aproape neatins. Aproximativ 10% dintre recenziile analizate descriu acest loc drept „paradis”, iar mulți turiști vorbesc despre priveliști care impresionează instant și despre o experiență care rămâne memorabilă, chiar și atunci când nu pot coborî efectiv pe plajă.

În acest clasament, Grecia reușește să atragă din nou atenția printr-un loc devenit deja emblematic: plaja Navagio, situată pe insula Zakynthos . Aceasta a fost desemnată cea mai „paradisiacă” plajă din Grecia și ocupă locul 8 la nivel mondial. Motivul nu este greu de înțeles. Golful este cunoscut pentru o epavă spectaculoasă aflată pe nisip, pentru apa incredibil de clară și pentru peisajul dramatic, înconjurat de stânci abrupte, conform Travelandleisure.com.

Specialiștii în turism au analizat sute de plaje din întreaga lume și au făcut un top al celor mai frumoase. Au pornit de la o listă de peste 180 de plaje cunoscute la nivel global, selectate atât pe baza experienței proprii, cât și din recomandările unor publicații de turism. Apoi au analizat recenziile lăsate de călători pe platforme populare, urmărind cât de des apare cuvântul „paradis” în descrierea fiecărei destinații.

Unde se află

Plaja Navagio, cunoscută și sub numele de „Shipwreck Beach”, se află în Grecia, pe insula Zakynthos, în partea de nord-vest, în Marea Ionică. Este unul dintre acele locuri pe care le vezi în poze și te întrebi dacă sunt reale, și, surprinzător, chiar sunt.

Plaja este ascunsă într-un golf îngust, înconjurat de stânci înalte și abrupte, care o izolează complet de restul insulei. Se află la aproximativ 35 de kilometri de orașul Zakynthos, dar senzația este că e mult mai departe de orice zonă locuită.

Ceea ce o diferențiază clar de alte plaje este o epavă aflată chiar pe nisip. Rămasă acolo încă din anii ’80, a devenit simbolul locului și motivul pentru care apare în aproape orice top de destinații spectaculoase.

Cum ajungi

Accesul nu este tocmai simplu, iar asta contribuie la farmecul locului. Nu există drumuri sau trasee pe jos care să ducă direct pe plajă, pentru că stâncile o izolează complet.

Așadar, ai două variante:

ajungi cu barca, din diferite zone ale insulei, aceasta fiind singura metodă de a coborî efectiv pe plajă

vezi de sus, dintr-un punct panoramic amenajat pe stânci, de unde ai una dintre cele mai cunoscute priveliști din Grecia

Top cele mai frumoase plaje din lume

Clasamentul celor mai „paradisiace” plaje din lume continuă cu destinații care par desprinse din fotografii editate, doar că sunt cât se poate de reale. Pe locul doi se află Parcul Național Bazaruto din Mozambic, o destinație mai puțin cunoscută, dar care compensează prin peisaje spectaculoase și o natură aproape neatinsă.

Aici, turiștii sunt atrași în primul rând de dunele de nisip alb, foarte fin, și de apa într-o nuanță intensă de albastru. Dar ceea ce ridică locul la un alt nivel este fauna. Zona este cunoscută pentru diversitatea speciilor, de la flamingo și delfini, până la dugongi.

Pe locul trei se află Insula One Foot din Insulele Cook, un loc care pare construit exact după imaginea clasică de „lagună tropicală perfectă”. Ceea ce impresionează aici nu este doar peisajul, ci și senzația de liniște. Mulți dintre cei care ajung pe insulă vorbesc despre cât de izolată și „privată” pare experiența. Un detaliu aparte este ștampila de pașaport pe care o poți primi aici, în formă de amprentă, un mic gest care a devenit, surprinzător, parte din farmecul locului.

Potrivit lui Marco Rocha, expert în turism de familie la Kuoni, ideea de „paradis” nu este universală. Fiecare călător o definește diferit, în funcție de ce caută. Totuși, analiza recenziilor a scos la iveală câteva elemente comune. Dincolo de peisajele spectaculoase, oamenii apreciază în mod constant trei lucruri: contactul cu natura și fauna sălbatică, senzația de liniște și izolare, dar și existența unor facilități care fac experiența confortabilă. Mai clar, pentru oameni, paradisul nu înseamnă doar să arate bine, ci și să te simți bine acolo.