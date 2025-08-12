Un român a murit în incendiile de vegetație din Spania. Bărbatul a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului

Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure care au devastat zona Tres Cantos, din apropierea capitalei Madrid. Românul lucra la un centru ecvestru care a fost cuprins de flăcări, potrivit presei spaniole.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz, dar a murit ulterior, după ce a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului.

El se afla într-un centru ecvestru din Soto de Viñuelas, unde au murit arse și o parte dintre animale.

Profitând de condițiile meteo mai calme de peste noapte, pompierii au reușit să izoleze incendiul de vegetație din zona Tres Cantos.

Incendiul este încă activ, dar autostrada M-607 a fost redeschisă traficului.

Flăcările au mistuit în jur de 1.000 de hectare.

Incendiile care rămân active în până la șase comunități autonome din Spania – Andaluzia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia și Madrid – s-au soldat până acum cu un mort, doi răniți și mii de oameni evacuați din casele lor.

Valul de căldură prelungit din Spania a continuat marți, temperaturile urmând să atingă 44 de grade Celsius în unele regiuni, potrivit serviciului de meteorologie AEMET.

Oamenii de știință spun că verile mai calde și mai uscate din regiunea mediteraneană o expun unui risc ridicat de incendii de vegetație. Odată ce incendiile izbucnesc, vegetația uscată și vântul puternic le pot face să se extindă rapid și să ardă necontrolat, provocând uneori vârtejuri de foc.

