Un român a murit în incendiile de vegetație din Spania. Bărbatul a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului

Stiri externe
12-08-2025 | 15:03
incendii spania
AFP

Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure care au devastat zona Tres Cantos, din apropierea capitalei Madrid. Românul lucra la un centru ecvestru care a fost cuprins de flăcări, potrivit presei spaniole. 

autor
Claudia Alionescu

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz, dar a murit ulterior, după ce a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului.

El se afla într-un centru ecvestru din Soto de Viñuelas, unde au murit arse și o parte dintre animale.

Profitând de condițiile meteo mai calme de peste noapte, pompierii au reușit să izoleze incendiul de vegetație din zona Tres Cantos.

Incendiul este încă activ, dar autostrada M-607 a fost redeschisă traficului.

Citește și
canicula, caldura, Spania
Două destinații turistice iubite de români, lovite de un val puternic de caniculă. ”Alertă roșie” în Portugalia și Spania

Flăcările au mistuit în jur de 1.000 de hectare.

Incendiile care rămân active în până la șase comunități autonome din Spania – Andaluzia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia și Madrid – s-au soldat până acum cu un mort, doi răniți și mii de oameni evacuați din casele lor.

Valul de căldură prelungit din Spania a continuat marți, temperaturile urmând să atingă 44 de grade Celsius în unele regiuni, potrivit serviciului de meteorologie AEMET.

Oamenii de știință spun că verile mai calde și mai uscate din regiunea mediteraneană o expun unui risc ridicat de incendii de vegetație. Odată ce incendiile izbucnesc, vegetația uscată și vântul puternic le pot face să se extindă rapid și să ardă necontrolat, provocând uneori vârtejuri de foc.

Alertă pe litoral. Mai multe gropi s-au format la mal, iar scăldatul a fost interzis. Salvamarii au înroșit fluierele

Sursa: News.ro

Etichete: Spania, roman mort, incendii,

Dată publicare: 12-08-2025 14:48

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Citește și...
Valul de căldură care arde Europa: Peste 1.100 de morți în Spania, incendii masive în Franța, recorduri doborâte în Japonia
Stiri externe
Valul de căldură care arde Europa: Peste 1.100 de morți în Spania, incendii masive în Franța, recorduri doborâte în Japonia

Verile devin insuportabile pentru iberici. Spania se confruntă cu un lung val de caniculă, ce a adus temperaturi de peste 42 de grade Celsius în sudul țării.

Două destinații turistice iubite de români, lovite de un val puternic de caniculă. ”Alertă roșie” în Portugalia și Spania
Vremea
Două destinații turistice iubite de români, lovite de un val puternic de caniculă. ”Alertă roșie” în Portugalia și Spania

Spania și Portugalia au intrat în stare de alertă, din cauza riscului crescut de incendii forestiere, ca urmare a vremii caniculare. Și alte țări din Europa se confruntă cu condiții climatice extreme.

Incendii devastatoare în sudul Europei. Franța, Spania și Italia luptă cu flăcările, Grecia e sub alertă. „Totul este ars”
Stiri externe
Incendii devastatoare în sudul Europei. Franța, Spania și Italia luptă cu flăcările, Grecia e sub alertă. „Totul este ars”

În Franța, Spania și Italia ard zone întinse, iar în Grecia, patru regiuni au fost plasate sub alertă de incendii. Doar în sudul Franței, flăcările au pârjolit vegetația pe sute sau chiar mii de hectare, în unele regiuni.

Inundații în Spania, incendii puternice în Grecia și Cipru. Vara abia a început, iar Europa este lovită de fenomene extreme
Stiri externe
Inundații în Spania, incendii puternice în Grecia și Cipru. Vara abia a început, iar Europa este lovită de fenomene extreme

Suntem abia în mijlocul lui iunie și Europa traversează o vară a extremelor. În Spania, ploile neobișnuit de abundente au provocat inundații. Iar în Grecia și Cipru, arșița a creat condițiile pentru debutul timpuriu al sezonului incendiilor de vegetație.

Spania și Portugalia, lovite de un nou val de căldură. Ce temperaturi vor fi înregistrate
Stiri externe
Spania și Portugalia, lovite de un nou val de căldură. Ce temperaturi vor fi înregistrate

Spania este afectată de al patrulea val de căldură din această vară, iar țara este expusă unui risc crescut de incendii forestiere, a anunţat, luni, AEMET, serviciul spaniol de meteorologie.

Recomandări
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Stiri Economice
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

Telegraph: Ucraina ar fi pregătită să cedeze teritoriul ocupat de Rusia. Marea miză care s-ar afla în spatele deciziei
Stiri externe
Telegraph: Ucraina ar fi pregătită să cedeze teritoriul ocupat de Rusia. Marea miză care s-ar afla în spatele deciziei

Ucraina ar putea accepta să înceteze luptele și să cedeze teritoriile ocupate deja de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de aliații săi din Europa.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Stiri Economice
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

Analistul economic Adrian Codîrlaşu atrage atenția că reforma pensiilor private propusă de ASF „uită” că retragerea sumelor din Pilonul II este legată de impozitul pe care statul îl percepe, și că aceste fonduri finanțează activitatea statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 August 2025

45:01

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12