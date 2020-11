Peisaje de poveste și aer curat în Dâmbovița. Cele mai frumoase obiective turistice din județ

Dacă vreți să evadați din agitația urbană, departe de aglomerație, puteți porni la drum spre Dâmbovița.

În zona de munte a județului veți găsi peisaje de poveste, liniște și aer curat. Iar cei care au ajuns deja acolo sunt dovada vie că nu aveți timp să vă plictisiți.

Până să vă bucurați de aer curat de munte, puteți face un popas la Târgoviște. Acolo, Curtea Domnească și vestitul Turn al Chindiei așteaptă oaspeți. Dacă aveți mai mult timp la dispoziție, Mănăstirea Dealu și Muzeul Comunismului sunt atracții care merită vizitate.

Pentru o plimbare relaxantă în natură, printre dealuri îmbrăcate în straie aurii, mergeți pe Drumul Național 71, spre Sinaia, până la Fieni. De acolo o luați spre satul Brebu, comuna Runcu, unde veți descoperi peisaje de poveste.

Turistă: „Te plimbi în natură, poți să ieși în pădure, cu caii, pe jos, cu bicicletele. Este foarte frumos, e o diversitate a naturii, de pini, de brazi. Am cules ciuperci și am gătit, am cules cătină, coarne."

O familie s-a cazat la o pensiune din inima pădurii. Copiii nu au avut răgaz să se plictisească, iar adulții au fost cuceriți de frumusețile meleagurilor aflate departe de agitația urbană.

Turist: „E o zonă superbă, călărim, ne simțim bine, copiii s-au conectat cu animalele și noi și este super să te plimbi prin pădure."



Ionuț Popescu, administrator pensiune: „În principal, toate activitățile noastre sunt cu, pe lângă și împreună cu caii. Plimbări cu călare, lecții de echitație, pentru cei avansați mergem până acolo, unde se vede zăpada.”

Pornind din Runcu spre Padina-Peștera, veți da de alte zone fascinante.

Turist: „Sunt niște defilee destul de frumoase pe traseu, formațiuni pietroase, ziduri pietroase stânga și dreapta, un râu pe partea centrală."

Reporter: „Ce ți-a plăcut cel mai mult?”

Fetiță: „Să mergem pe lângă pârâu și să ne cățărăm pe stânci."

De departe, cel mai apreciat loc rămâne Lacul Bolboci, străjuit de brazi falnici.

Lacul Bolboci, cunoscut ca și Marea din Bucegi, atrage zeci de mii de turiști anual. Oamenii vin aici și își fac fotografii pe care le au amintiri pentru o viață.

Ioan și Oana sunt doi tineri din București, care și-au unit destinele de curând. Au mers în Bucegi pentru a-și face amintiri care să le rămână întreaga viață.

Mire: „Pentru peisaj. A fost recomandarea fotografilor, e o locație de vis, vremea ține cu noi."

Mireasă: „E o zonă foarte frumoasă, am ales să îmi pun în evidență rochia, e foarte frumos."

Deși mulți se mulțumesc cu drumeții de câteva ore, sunt și turiști care aleg să petreacă mai multe zile acolo.

Andra Bănoiu, director adjunct hotel 4 stele: „Tarifele încep de la 65 de euro cu mic dejun inclus și pot ajunge la 200 de euro, pentru familii."

Pentru a ajunge în vârful munților, doritorii pot urca din zona Padina - Peștera cu telecabina. Însă temerarii o pot lua la pas pe poteci.

Zona Padina - Peștera a devenit nu cu mult timp în urmă stațiune turistică de interes național, iar acolo urmează să se construiască pârtii de schi, noi hoteluri și pensiuni, dar și locuri de agrement.

Deocamdată, turiștii au la dispoziție numeroase trasee montane, de pildă cele spre Scropoasa, 7 Izvoare sau spre Cheile Tătarului.

Cei fascinați de peșteri nu trebuie să rateze Peștera Ialomicioara, cu o lungime de aproximativ 480 de metri, dintre care 400 pot fi explorați. La intrare se află Mănăstirea Ialomiței, ridicată în secolul al 16-lea.

Turiștii se pot cățăra pe stânci, pot porni în drumeție spre Babele și Sfinx, spre Cascada Obârșia Ialomiței sau Cheile Zănoagei. În plus, au ocazia să descopere Lacul Scropoasa și Canionul Horoabelor.

Cei cu condiție fizică bună pot ajunge până pe Vârful Omu, adică la o altitudine de 2.505 metri.