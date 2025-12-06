Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China între discuții dure despre Ucraina și momente relaxate cu panda și ping-pong

06-12-2025 | 08:55
Președintele francez Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China într-o notă mai relaxată – cu urși panda și ping-pong.

Asta după schimburile de opinii tensionate pe tema Ucrainei și a comerțului. Liderul de la Elysee a cerut Beijingului să-și folosească influența pentru a contribui la încheierea războiului.

De asemenea, a salutat deschiderea Chinei către piața produselor agricole franceze.

În prima parte a programului său în China, președintele francez l-a presat pe Xi Jinping să-și folosească influența asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul chinez a respins acuzațiile de sprijin acordat de Beijing economiei de război rusești.

În ultimele ore ale vizitei, președintele Xi Jinping și soția lui, Peng Liyuan, au jucat rolul de ghizi pentru cuplul prezidențial francez lângă barajul Dujiangyan, obiectiv înscris în patrimoniul mondial UNESCO.

Prin intermediul unui interpret, lui Macron i-a fost prezentat un sistem de irigații ingenios, ce datează din secolul III înaintea erei noastre și care udă și acum câmpiile din provincia Sichuan. Cele două cupluri prezidențiale s-au plimbat apoi printr-un spectaculos parc natural.

Președintele Xi a întors astfel gestul de amabilitate făcut vara trecută de Emmanuel Macron, care l-a plimbat pe oaspetele chinez prin locurile copilăriei sale din Munții Pirinei.

Macron a ținut să includă în program și o întâlnire cu studenții din Chengdu, al patrulea oraș din China, având o populație de 21 de milioane de locuitori și considerat unul dintre orașele cele mai deschise pe plan cultural și social.

De asemenea, șeful statului francez a ținut să-i încurajeze pe frații Alexis și Felix Lebrun, prezenți în China pentru Cupa Mondială la Tenis de Masă.

La rândul ei, prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, a vizitat Centrul de conservare a urșilor panda gigant de la Chengdu, iar Beijingul a promis să trimită noi exemplare în Franța după recenta returnare a unei perechi împrumutate în 2013.

06-12-2025

