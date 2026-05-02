Orașul secret din Spania cu plaje ascunse și restaurante Michelin pe care localnicii îl iubesc. Puțini turiști ajung aici

Dacă visezi la ape turcoaz, plaje liniștite și gastronomie de top, dar fără aglomerația tipică din Barcelona sau Marbella, atunci Xàbia este una dintre cele mai bune alegeri.

Situat pe spectaculoasa Costa Blanca, acest oraș rămâne o destinație preferată de localnici, dar încă insuficient descoperită de turiști. Aici găsești combinația perfectă între relaxare și aventură: plaje ascunse, trasee montane spectaculoase și restaurante premiate cu stele Michelin. Xàbia este una dintre acele destinații rare care îmbină perfect natura, liniștea și gastronomia de top. Dacă vrei o alternativă autentică la stațiunile aglomerate din Spania, acest oraș de pe Costa Blanca merită cu siguranță pe lista ta de vacanțe. De ce să alegi Xàbia pentru vacanța de vară Spre deosebire de destinațiile turistice supraaglomerate, Xàbia oferă o experiență autentică. Poți petrece dimineața pe plajă, iar în mai puțin de 30 de minute să ajungi pe un munte cu panorame impresionante. Citește și O destinație mai puțin cunoscută atrage tot mai mulți turiști. Plaja unde totul este roz oferă cadre ”instagramabile”. FOTO În apropiere se află orașe populare precum Valencia și Alicante, dar Xàbia a reușit să-și păstreze farmecul liniștit și exclusivist. Cele mai frumoase plaje ascunse din Xàbia Una dintre marile atracții ale zonei sunt golfurile spectaculoase numite „calas”. Acestea sunt mici plaje stâncoase, cu apă limpede și atmosferă intimă. Accesul către unele dintre aceste locuri se face doar pe jos, ceea ce înseamnă mai puțină aglomerație și o experiență mult mai autentică. Apa calmă a Mării Mediterane este perfectă pentru snorkeling și înot.

Cala Sardinera – plaja ascunsă accesibilă doar pe jos Cala Sardinera este una dintre cele mai sălbatice și nealterate plaje din zona Costa Blanca. Situată la capătul nordic al Cap Prim, această plajă este cunoscută pentru accesul dificil, ceea ce o menține extrem de liniștită chiar și în sezonul de vârf. Singura modalitate de a ajunge aici este printr-o drumeție de aproximativ 20 de minute, pornind de la puncte panoramice precum Mirador de la Cruz del Portitxol. Lipsa drumurilor și a facilităților turistice o transformă într-un loc perfect pentru cei care caută liniște totală. Apa este extrem de limpede, iar fundul marin pietros face din Cala Sardinera un loc ideal pentru snorkeling. Nu există restaurante, șezlonguri sau servicii, ceea ce păstrează autenticitatea naturală a zonei.

Cala del Francés – golf liniștit cu acces dificil și apă cristalină Cala del Francés este o altă bijuterie ascunsă a zonei Xàbia, parte din spectaculoasa coastă a Costa Blanca. Această mică golfă stâncoasă este apreciată pentru intimitatea sa și pentru apa de un albastru intens, tipic Mediteranei. Accesul se face exclusiv pe jos, prin trasee de coastă, ceea ce limitează numărul de vizitatori și păstrează zona extrem de liniștită. Nu există facilități turistice, iar natura este complet nealterată. Cala del Francés este preferată de localnici pentru înot și snorkeling datorită apei calme și clare. Zona este înconjurată de vegetație mediteraneană și stânci abrupte, oferind un peisaj tipic pentru calas-urile din Alicante. Cala Granadella – una dintre cele mai frumoase plaje din Spania Cala Granadella este considerată frecvent una dintre cele mai frumoase plaje din Spania și chiar din Europa. Situată în sudul Xàbiei, această plajă mică este înconjurată de stânci și pini mediteraneeni, cu ape turcoaz extrem de limpezi. Plaja are o combinație de pietriș și nisip, iar datorită apei calme este ideală pentru înot, snorkeling și caiac. Forma naturală a golfului o protejează de valuri, ceea ce creează condiții perfecte pentru activități acvatice. Este una dintre cele mai populare calas din zonă, motiv pentru care poate deveni aglomerată în sezonul de vară. Totuși, frumusețea ei naturală rămâne principalul motiv pentru care turiștii revin constant. Zona este bine organizată, cu restaurante și puncte de închiriere de echipamente pentru sporturi nautice. Peisajul dramatic și apa cristalină o transformă într-un simbol al coastei Costa Blanca. Cala Portixol – golf pitoresc cu atmosferă de sat pescăresc Cala Portixol, cunoscută și ca Cala Barraca, este una dintre cele mai instagramabile plaje din Xàbia. Apele sale cristaline și casele albe ale pescarilor creează un peisaj iconic al Mediteranei. Golful este relativ mic, cu pietriș și apă foarte limpede, ideal pentru snorkeling și înot. Există și un mic port pescăresc care adaugă farmec autentic zonei. Deși este mai accesibilă decât alte calas ascunse, Cala Portixol rămâne o destinație liniștită comparativ cu plajele urbane din Barcelona sau Marbella. Este populară printre fotografi și turiști datorită culorilor intense ale apei și contrastului cu casele tradiționale de pe mal. Apusurile de aici sunt considerate printre cele mai frumoase din Costa Blanca. Cala Blanca – golf liniștit cu apă limpede și acces facil Cala Blanca este o mică plajă stâncoasă situată în apropierea zonei rezidențiale din Xàbia. Spre deosebire de alte calas mai izolate, aceasta este ușor accesibilă, fiind preferată pentru băi rapide și relaxare. Plaja este formată din mai multe platforme de piatră și mici zone de intrare în apă. Apa este foarte limpede, iar fundul marin este ideal pentru snorkeling ușor. Datorită dimensiunii reduse, Cala Blanca oferă o atmosferă liniștită chiar și în lunile de vară. Nu este o plajă comercială, ceea ce păstrează caracterul natural al zonei. Este un loc popular printre localnici pentru înot dimineața sau la apus, fiind o alternativă calmă la plajele mai mari din Xàbia. Drumeții spectaculoase în Montgó Natural Park Pentru iubitorii de natură, masivul Montgó este un punct de atracție major. Cu o altitudine de aproximativ 760 de metri, oferă unele dintre cele mai frumoase priveliști de pe coastă. Traseul până în vârf durează între 3 și 4 ore și are dificultate moderată, dar panorama asupra Mediteranei merită pe deplin efortul.

Ce să faci în Xàbia Cel mai apropiat aeroport este Alicante-Elche Miguel Hernández Airport. De aici, ajungi în aproximativ o oră cu mașina în Xàbia. Alternativ, poți veni din Valencia în mai puțin de două ore. Deși vara este sezonul de vârf, Xàbia este o destinație excelentă pe tot parcursul anului. Primăvara și toamna oferă temperaturi plăcute și mai puțini turiști — perfecte pentru o vacanță relaxantă. Închirierea unei mașini este cea mai bună opțiune dacă vrei să explorezi zona. Totuși, în oraș te poți deplasa ușor pe jos, cu bicicleta sau cu taxiul. Există și un tren turistic care leagă principalele atracții. Vizitează Jardín de L’Albarda O grădină spectaculoasă cu peste 700 de specii de plante, considerată una dintre cele mai frumoase din Spania.

Caiac și paddleboarding Explorarea coastei de pe apă îți oferă acces la locuri ascunse și peisaje unice. Restaurante recomandate: de la tapas la Michelin Trinquet - Ideal pentru tapas autentice și paella cu fructe de mare. BonAmb - Restaurant cu două stele Michelin, renumit pentru meniurile degustare creative. Tula Restaurante - O experiență gastronomică rafinată, bazată pe ingrediente locale și sezoniere. Ca Aleix - Un favorit al localnicilor, unde trebuie să încerci preparatul tradițional „coca”.

