Măsura vine ca o încercare de a se proteja de creditori, de a-și restructura datoriile și de a reconfigura un plan de zbor sustenabil, pe fondul unor probleme tehnice majore și al unui context economic ostil.

„Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor şi minimizarea impactului asupra acestora”, au transmis joi reprezentanţii companiei.

Efect de domino: De la defecțiuni tehnice la blocaj financiar

Conducerea AnimaWings explică faptul că structura financiară a companiei a ajuns să fie „temporar blocată” din cauza unui cumul de factori. Principalul declanșator l-au reprezentat „problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei”, care au scos aeronavele din uz și au generat întârzieri și anulări în lanț, afectând grav activitatea operațională și comercială.

La aceste probleme interne s-au adăugat presiunile macroeconomice. „Reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită şi creşterea costurilor asociate petrolului, care continuă să exercite presiune asupra costurilor de operare din industria aviatică la nivel mondial” au împins compania să ceară protecția legală. Prin reorganizarea judiciară, AnimaWings speră să obțină răgazul necesar pentru a-și restructura obligațiile și a continua să existe.

Ce se întâmplă cu pasagerii și cu biletele cumpărate

Pentru călătorii care au deja bilete rezervate, compania promite că îi va contacta direct, folosind datele din rezervări. Cei ale căror zboruri nu vor mai putea fi operate vor primi soluții adaptate, inclusiv posibilitatea rambursării banilor sau, acolo unde este posibil, rute alternative de călătorie.

AnimaWings avertizează însă că volumul de solicitări va fi uriaș, iar timpii de răspuns ai serviciului Customer Support vor fi mult mai mari decât în mod obișnuit. Se va acorda prioritate pasagerilor care urmează să zboare în zilele imediat următoare.

Reluarea zborurilor cu o flotă redusă

Activitatea nu va fi oprită definitiv, ci doar reconfigurată. În perioada următoare, AnimaWings va continua să opereze, dar cu o capacitate mult redusă, bazându-se exclusiv pe cele două aeronave Airbus A320 care sunt disponibile și funcționale. Din acest motiv, compania avertizează că programul va suferi modificări, fiind posibile reprogramări sau anulări punctuale ale unor curse.

Marius Pandel, CEO-ul AnimaWings, a transmis un mesaj către pasageri și parteneri, subliniind că această mișcare strategică este singura cale de a salva compania.

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani şi, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanţ asupra întregii noastre activităţi, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune. Am ales să acţionăm noi, responsabil, şi să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania. AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat. Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile”, a declarat Marius Pandel.

Reprezentanții companiei dau asigurări că vor comunica transparent orice evoluție și modificare a programului de zbor prin canalele oficiale, menținând ca prioritate absolută protejarea pasagerilor.