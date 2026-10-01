Un elicopter medical s-a prăbușit în largul insulei Catalina, lângă Los Angeles. Două persoane au murit

Stiri externe
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Elicopter medical sua
AFP

Un elicopter medical s-a prăbușit în largul insulei Catalina, în apropiere de Los Angeles. Doi oameni au murit și alți doi au fost răniți, au transmis autoritățile americane.

autor
Lorena Mihăilă

Echipele de intervenție au continuat joi dimineață căutările pentru o a cincea persoană despre care se crede că se afla la bord și care era dată dispărută, scrie AP.

Apelul de urgență a fost primit miercuri, cu puțin timp înainte de ora 20:00. Pompierii din comitatul Los Angeles au intervenit și au scos patru persoane din apă. Două dintre victime au fost declarate decedate la fața locului, iar celelalte două au fost transportate la spital, în stare stabilă.

„Aceasta rămâne o zonă activă, iar operațiunile de căutare și salvare continuă pe parcursul nopții”, au transmis reprezentanții Departamentului de Pompieri al comitatului Los Angeles.

Potrivit autorităților, elicopterul s-ar fi prăbușit la scurt timp după decolarea de pe insula Catalina. La operațiunile de salvare au participat pompierii și salvamarii din comitat, alături de Garda de Coastă a Statelor Unite și de reprezentanți ai șerifului. Elicopterul s-a scufundat în apă la o adâncime de aproximativ 73 de metri. Insula Catalina se află la circa 35 de kilometri de coasta comitatului Los Angeles.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a anunțat că investighează accidentul pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs. Potrivit postului KTLA, elicopterul ar fi fost operat de REACH Air Medical Services, companie cu sediul în Sacramento, California.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: elicopter prabusit, SUA, california,

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