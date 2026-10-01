Un elicopter medical s-a prăbușit în largul insulei Catalina, lângă Los Angeles. Două persoane au murit

Echipele de intervenție au continuat joi dimineață căutările pentru o a cincea persoană despre care se crede că se afla la bord și care era dată dispărută, scrie AP.

Apelul de urgență a fost primit miercuri, cu puțin timp înainte de ora 20:00. Pompierii din comitatul Los Angeles au intervenit și au scos patru persoane din apă. Două dintre victime au fost declarate decedate la fața locului, iar celelalte două au fost transportate la spital, în stare stabilă.