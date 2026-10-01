Hacker român de 24 de ani, reținut de DIICOT. Gruparea „KillSec” a șantajat victime din întreaga lume

Acțiunea face parte dintr-o vastă operațiune internațională, denumită „KillSwitch”, care a vizat destructurarea rețelei „KillSec”, considerată responsabilă pentru aproximativ 1.000 de atacuri informatice la nivel global se arată într-un comunicat al DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional organizat a fost constituit în octombrie 2023. Membrii săi au pus la punct o infrastructură tehnică complexă, folosind servere de comandă și control găzduite de furnizori globali de cloud computing, alias-uri pentru a-și ascunde identitatea în mediul infracțional și canale de comunicare criptate.

Modul de operare era unul specific grupărilor specializate în extorcare de date: hackerii identificau vulnerabilități în sistemele informatice ale companiilor, cumpărau credențiale de acces de pe Darknet și se infiltrau în rețele. Odată ajunși în interior, aceștia exploatau date sensibile. Ulterior, victimele erau contactate și șantajate: dacă nu plăteau o răscumpărare în criptomonede, informațiile urmau să fie publicate online sau vândute altor grupări criminale. Pentru a-și dovedi „seriozitatea” și a crește presiunea, hackerii trimiteau victimelor mostre din propriile date furate.

Operațiunea „KillSwitch” și cooperarea internațională

Dimensiunea globală a atacurilor a necesitat un răspuns pe măsură din partea autorităților. Sub egida Eurojust, în decembrie 2025 a fost constituită o Echipă Comună de Anchetă (JIT) între România și Belgia, la care s-au alăturat ulterior Grecia și Germania.

Pe 30 septembrie 2026, autoritățile au trecut la ofensivă. În România, procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au efectuat patru percheziții domiciliare în București și în județul Vaslui, ridicând dispozitive de stocare a datelor. Simultan, descinderi și acțiuni operative au avut loc în Belgia, Germania, Grecia, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii, Finlanda și Statele Unite ale Americii.

Investigația, denumită „KillSwitch”, a beneficiat de sprijinul Europol și al Centrului European pentru Criminalitate Cibernetică (EC3). Acestea au oferit suport specializat pentru urmărirea fluxurilor de criptomonede, examinarea probelor digitale și conectarea investigatorilor cu parteneri din sectorul privat, inclusiv două companii de securitate cibernetică.



