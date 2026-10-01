Hacker român de 24 de ani, reținut de DIICOT. Gruparea „KillSec” a șantajat victime din întreaga lume

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Hackeri inquam og
Inquam Photos / Octav Ganea

Procurorii DIICOT au reținut un tânăr de 24 de ani, membru al unei grupări cibernetice transfrontaliere care a șantajat victime din întreaga lume. 

autor
Mihai Niculescu

Acțiunea face parte dintr-o vastă operațiune internațională, denumită „KillSwitch”, care a vizat destructurarea rețelei „KillSec”, considerată responsabilă pentru aproximativ 1.000 de atacuri informatice la nivel global se arată într-un comunicat al DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional organizat a fost constituit în octombrie 2023. Membrii săi au pus la punct o infrastructură tehnică complexă, folosind servere de comandă și control găzduite de furnizori globali de cloud computing, alias-uri pentru a-și ascunde identitatea în mediul infracțional și canale de comunicare criptate.

Modul de operare era unul specific grupărilor specializate în extorcare de date: hackerii identificau vulnerabilități în sistemele informatice ale companiilor, cumpărau credențiale de acces de pe Darknet și se infiltrau în rețele. Odată ajunși în interior, aceștia exploatau date sensibile. Ulterior, victimele erau contactate și șantajate: dacă nu plăteau o răscumpărare în criptomonede, informațiile urmau să fie publicate online sau vândute altor grupări criminale. Pentru a-și dovedi „seriozitatea” și a crește presiunea, hackerii trimiteau victimelor mostre din propriile date furate.

Operațiunea „KillSwitch” și cooperarea internațională

Dimensiunea globală a atacurilor a necesitat un răspuns pe măsură din partea autorităților. Sub egida Eurojust, în decembrie 2025 a fost constituită o Echipă Comună de Anchetă (JIT) între România și Belgia, la care s-au alăturat ulterior Grecia și Germania.

Recomandări Video

Pe 30 septembrie 2026, autoritățile au trecut la ofensivă. În România, procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au efectuat patru percheziții domiciliare în București și în județul Vaslui, ridicând dispozitive de stocare a datelor. Simultan, descinderi și acțiuni operative au avut loc în Belgia, Germania, Grecia, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii, Finlanda și Statele Unite ale Americii.

Investigația, denumită „KillSwitch”, a beneficiat de sprijinul Europol și al Centrului European pentru Criminalitate Cibernetică (EC3). Acestea au oferit suport specializat pentru urmărirea fluxurilor de criptomonede, examinarea probelor digitale și conectarea investigatorilor cu parteneri din sectorul privat, inclusiv două companii de securitate cibernetică.


110 TB de date securizate și propunere de arestare

Lovitura decisivă dată de autorități a inclus preluarea controlului asupra site-ului grupării „KillSec”. Prin această manevră, anchetatorii au reușit să securizeze cel puțin 110 terabytes de date, împiedicând astfel accesul neautorizat suplimentar și publicarea lor pe internet.

Tânărul de 24 de ani reținut de DIICOT este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj. Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Elevii români se antrenează împotriva hackerilor. Olimpiadă pentru experții în securitate cibernetică

Sursa: ProTV

Etichete: diicot, hackeri, killsesc,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”
FOTO Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”
Citește și...
Revolut
Stiri externe
Hackerii care susțin că au furat datele unor clienți Revolut cer o răscumpărare totală de trei milioane de dolari

Hackerii care susțin că s-au aflat în spatele unei breșe de securitate la Revolut au amenințat că vor vinde altor grupări criminale datele confidențiale a sute de clienți, dacă banca online britanică nu plătește o răscumpărare de 3 milioane de dolari.

Imago0663858184h
Știri Actuale
Breșă ireală de securitate. Revolut a trimis hackerilor informații complete despre clienți, inclusiv selfie de autentificare

Revolut a trimis unor hackeri informații confidențiale complete ale unor clienți, inclusiv selfie de autentificare, compania precizând ulterior că a făcut acest lucru întrucât credea că le oferea unei instituții guvernamentale. 

Screenshot 2026 09 09 182857
Știri Actuale
Instituția care apără România de atacurile informatice a fost atacată de hackeri. Site-ul DNSC, ținta unui atac DDoS

Directoratul Național de Securitate Cibernetică, adică instituţia care apără România de atacurile informatice a devenit la rândul său țintă. 

Recomandări
Exchange amanet id240918 inquam photos george calin
Stiri Economice
Nou record pe interbancar. Cursul leu-euro a depășit nivelul de 5,35 lei

Respingerea prin vot de către Parlament a Guvernului Siegfried Mureșan se resimte deja și la cursul interbancar, unde leul a căzut considerabil în fața monedei europene.

Nicusor dan administratia prezidentiala nominalizare
Știri Actuale
Nicuşor Dan: Îndemnul meu pentru diaspora este să testaţi România. Cu toate neajunsurile, a progresat în 20 de ani

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, un mesaj românilor din diaspora, să testeze România, sistemul medical din România, pentru că, cu toate neajunsurile, cu toate disfuncţionalităţile, România a progresat în 20 de ani.

Hackeri inquam og
Știri Actuale
Hacker român de 24 de ani, reținut de DIICOT. Gruparea „KillSec” a șantajat victime din întreaga lume

Procurorii DIICOT au reținut un tânăr de 24 de ani, membru al unei grupări cibernetice transfrontaliere care a șantajat victime din întreaga lume. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Octombrie 2026

55:16

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24 | Cum prevenim riscurile cardiovasculare în diabet

27:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2026

01:56:24

Alt Text!
iBani
iBani - 29 Septembrie 2026

13:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Polonia - România, LIVE TEXT, vineri de la 21:45. Cine sunt jucătorii pe care se bazează Hagi la Varșovia

Sport

Amuzant, dar Haaland nu a râs! Ce a făcut starul lui Manchester City când a văzut gluma despre el