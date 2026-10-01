Nou record pe interbancar. Cursul leu-euro a depășit nivelul de 5,35 lei

Stiri Economice
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Inquam Photos / George Calin

Respingerea prin vot de către Parlament a Guvernului Siegfried Mureșan se resimte deja și la cursul interbancar, unde leul a căzut considerabil în fața monedei europene.

autor
Știrile PRO TV


Astfel, joi, euro a sărit de 5,35 lei pe interbancar. În ce privește cursul valutar oficial, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,2777 pentru un euro, în timp ce miercuri a fost la 5,2785 lei. 

În data de 23 septembrie, euro a ajuns la un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a anunțat un curs de aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro. Este un maxim istoric care a depășit recordul precedent din luna mai, când a fost demis Guvernul Bolojan, atunci când un euro se apropia de 5 lei și 27 de bani.

Guvernul Mureșan a fost respins miercuri de Parlament, după ce nu a reușit să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestitură. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a primit doar 182 de voturi. În acest sens, Nicușor Dan a anunțat noi consultări la Cotroceni luni, urmate de o nouă nominalizare de premier. Declarațiile președintelui au venit după ce Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de învestitură al Parlamentului.

România așteaptă verdictul S&P privind ratingul de țară

Respingerea Guvernului Mureșan, în Parlament, prelungește instabilitatea politică și menține presiunea asupra economiei.

Mai ales pentru că vineri (2 octombrie) vom fi evaluați de agenția de rating Standard & Poor's, care va decide dacă România își păstrează calificativul de țară recomandată investițiilor sau va fi retrogradată. Între timp, euro se menține la un maxim istoric în raport cu leul.

În ziua votului din Parlament pentru Guvernul Mureșan, euro s-a menținut aproape de 5,28 de lei – unde a urcat recent, în contextul întârzierii formării unui nou cabinet. Pe piața interbancară au fost însă momente în care euro a depășit acest prag.

Corespondent Știrile ProTV: „Piețele nu au fost surprinse de votul din Parlament, dar, cum instabilitatea politică persistă, ar putea fi un risc mai mare ca Agenția de Rating S&P să decidă o retrogradare a României la calificativul de țară nerecomandată investițiilor. Raportul urmează să fie publicat vineri. În ultima săptămână, în discuțiile cu experții agenției internaționale, oficialii români au prezentat argumentele legate de execuția bugetară. Deficitul a scăzut considerabil în primele 8 luni ale anului.”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: leu, euro, lei, curs, curs valutar,

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Respingerea prin vot de către Parlament a Guvernului Siegfried Mureșan se resimte deja și la cursul interbancar, unde leul a căzut considerabil în fața monedei europene.

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