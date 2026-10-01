„Intenţionez să vă prezint actul de eroism în faţa Comitetului Consultativ însărcinat cu Premiul pentru Eroism Cetăţenesc şi să recomand să vă fie decernat", a anunţat într-un comunicat Isaac Herzog, scrie News.ro.

Pasagerii au imobilizat pilotul

Aceşti patru israelieni au dat dovadă de „iniţiativă, curaj şi responsabilitate colectivă într-un moment de pericol extrem" şi au permis „evitarea unei mari catastrofe", a adăugat el.

Preşedintele israelian a anunţat că trei dintre ei - Yaniv Hayoun, Zvika Manes şi Asaf Rajuan - l-au imobilizat pe unul dintre piloţi, care tocmai îl înjunghiase pe celălalt, după ce au intrat în cockpit.

Cel de-al patrulea, un medic, Shota Musaiev, a acordat îngrijiri de urgenţă pilotului rănit, pentru a-l menţine în viaţă până la aterizarea avionului.

Avionul a aterizat de urgenţă

Miercuri dimineaţa, acest avion aparţinînd companiei low-cost din Emiratele Arabe Unite (EAU) flydubai a fost nevoit să aterizeze de urgenţă în Arabia Saudită, în timp ce se îndrepta către Tel Aviv, în urma unei altercaţii între piloţi.

Mai mulţi oficiali israelieni şi pasageri au declarat că unul dintre piloţi şi-a înjunghiat colegul, după care a încercat să doboare aparatul.

Premiul Prezidenţial pentru Eroism Cetăţenesc este o distincţie instituită după atacurile fără precedent ale Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, care au declanţat Rîzboiul din Fâşia Gaza.

El vrea „să onoreze indivizi care au acţionat cu un eroism excepţional, punându-şi viaţa în pericol, şi animaţi de un simţ de responsabilitate, pentru a salva vieţi omeneşti", potrivit preşedinţei israeliene.