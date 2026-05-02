Plaja Faliraki, situată pe insula grecească Rhodos, a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa, potrivit Express.

Experții în transferuri de la aeroport au analizat zeci de destinații europene, luând în calcul costul mediu al unei cazări într-un hotel de trei stele în orașul cel mai apropiat. Faliraki a ocupat primul loc, cu prețuri la hoteluri care pornesc de la doar 36 de lire sterline pe noapte.

Pe lângă faptul că este o locație accesibilă, această plajă înregistrează 0 mm de precipitații pe timpul verii, ceea ce o transformă în destinația ideală pentru cei care caută soare garantat, cu temperaturi medii de 25,7°C.

Un vizitator recent al Faliraki a lăudat destinația pe TripAdvisor, scriind: „Dacă îți place o plajă cu nisip, atunci acesta este locul potrivit pentru tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut, multe sporturi nautice, excursii cu barca sau pur și simplu îi poți lăsa pe copii să se joace în nisip ori să se bălăcească în marea răcoroasă și albastră. Un loc minunat, cu multe restaurante frumoase care servesc mâncare grecească autentică.”

Un alt utilizator a scris: „Marea și plaja sunt foarte curate. Multe magazine și prețuri foarte bune... Există baruri și restaurante cu prețuri relativ accesibile.” Alții au lăudat plaja pentru „priveliștile panoramice”, „baruri ” și apele „calde și cristaline”.

Totuși, nu toată lumea a fost la fel de impresionată, un vizitator dezamăgit afirmând: „Faliraki este complet degradat”, în timp ce altul a adăugat: „Este un oraș fără prea multă viață, cu majoritatea restaurantelor și barurilor închise în aprilie. Nu prea ai ce să spui de bine despre oraș.”

După Plaja Faliraki, destinațiile croate Plaja Kašjuni și Plaja Bačvice s-au clasat pe locul al doilea, cu prețuri medii la hoteluri începând de la 65 de euro.

Lista destinațiilor accesibile a fost dominată în totalitate de Grecia, Croația și Portugalia, aceste trei țări dovedindu-se opțiuni excelente pentru cei care caută vacanțe la plajă care să nu le golească buzunarele.

