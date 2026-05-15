Măsura îi vizează pe cetățenii români care călătoresc, tranzitează sau se află în Țările de Jos.

Potrivit sursei citate, aceste verificări se fac selectiv, în funcţie de evaluarea de risc, pe drumuri implicând escortarea maşinii către zona de control, în trenuri internaţionale şi pe aeroporturi, pentru zborurile din alte state Schengen.

MAE informează că aceste controale au caracter selectiv, în funcţie de evaluarea de risc şi se pot desfăşura atât pe căile rutiere, prin filtre sau controale mobile care implică escortarea autoturismului către zona de control, cât şi în trenurile internaţionale, precum şi pe fluxurile de sosire pe aeroport, pentru zborurile din alte state Schengen. „Prin urmare, în cazul în care intenţionaţi să traversaţi frontiera olandeză, este obligatoriu să aveţi asupra dumneavoastră un document de călătorie valabil (paşaport sau carte de identitate)”, avertizează sursa citată.Pentru informaţii suplimentare MAE recomandă consultarea paginii de Internet a Poliţiei de Frontieră Olandeze la https://english.marechaussee.nl/topics/t/temporary-reintroduction-of-border-control.Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Secţiei Consulare a Ambasadei României la Haga, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă: +31 70 354 15 80; +31 70 322 86 12; +31 70 331 99 80.De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României la Haga: +31 651 596 107.Totodată, MAE reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.