Rămași fără liderul lor, membrii cartelului Halisco Nueva Henerasion s-au dezlănțuit. La mijloc sunt prinși mii de turişti străini care încearcă disperaţi să se întoarcă în țările lor după ce narcoteroriștii le-au distrus vacanțele.

Locuitorii din Puerto Vallarta se tem că turiștii vor părăsi stațiunea de pe coasta Pacificului, care este a treia cea mai vizitată destinaţie din țară. Salvador, ghid turistic în Puerto Vallarta: ”Am așteptat cu nerăbdare vacanța de primăvară și Paștele, pentru că atunci afacerile merg cu adevărat bine. Putem câștiga bani în plus pentru familiile noastre, dar acum nu știm ce se va întâmpla. Trăim din turism”.

Valeria Leon, corespondent CNN: ”Turiștii americani au povestit că hotelurile și-au închis porțile și că oaspeții au fost avertizați să nu iasă din camere. Și nu vorbim despre o stațiune mică: Puerto Vallarta este una dintre cele mai vizitate destinații din Mexic, cu peste 6 milioane de turiști anul trecut”.

Zborurile către orașul de pe plajă au fost anulate până luni, paralizând aeroportul local. Mulți așteaptă să plece și din Guadalajara, cele mai mare oraș din statul Jalisco, care peste 4 luni va găzdui și meciuri de la campionatul mondial de fotbal.

David Culver, corespondent CNN: ”Suntem pe punctul de a ateriza. Acesta este unul dintre puținele zboruri comerciale care chiar pot ateriza astăzi la Guadalajara. Avionul va fi complet plin. Sunt aici o mulțime de oameni, cu bagajele grămadă. Unii stau sau se sprijină pe bagaje. Dar mulți nu știu unde să plece. Nu sunt zboruri. Nu au un bilet confirmat. Și chiar dacă au bilete, nu știu dacă avionul lor va decola”.

David Culver, CNN: ”Un alt semn foarte evident al narco-terorismului care vizează un popular magazin de proximitate. Iată acest Oxxo, incendiat... Iar ceea ce vedeți în spatele meu, este armată mexicană poziționată la o benzinărie, chiar lângă aeroport, iar motivul pentru care sunt aici este că benzinăriile, cum ați văzut acolo, magazinele de proximitate și chiar vehiculele de pe autostradă au devenit ținte”.

Haosul a izbucnit duminică după ce forțele mexicane au lansat o operațiune împotriva cartelului Jalisco NUEVA HENERASION.

Ținta principală a fost chiar liderul cartelului, Nemeşio Oseguera Cervantes, cunoscut drept El Mencho. Imaginile înregistrate de localnici și geolocalizate de CNN arată armata mexicană împânzind zona după confirmarea locului în care se ascundea împreună cu gărzile lui de corp, înarmate până în dinți. Este vorba despre orașul Tapalpa. El Mencho a fost prins rănit grav și în cele din urmă a murit în timp ce era transportat spre capitala ţării.