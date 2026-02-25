Măsura se aplică cetățenilor din peste 80 de țări și face parte din noile proceduri de control la frontieră ale Regatului Unit.

Autorizația Electronică de Călătorie, cunoscută sub numele ETA - este un document digital, valabil 2 ani sau până expiră pașaportul. Permite călătorii multiple și șederi de până la 6 luni. Obțineți autorizația prin aplicația UK ETA pe care o puteți descărca direct pe telefon sau puteți aplica pe site-ul oficial al guvernului britanic.

Aveți nevoie de pașaport, e-mail și card de credit. Aplicația va cere să scanați pașaportul pentru a prelua datele apoi, să vă scanați fața pentru confirmarea identității, un pas care nu este cerut pentru copiii mai mici de 9 ani. Ulterior, o să faceți o fotografie și este important ca trăsăturile să fie vizibile.

Veți răspunde la întrebări de securitate, fără să fie nevoie să dați detalii despre călătorie. În final, faceți plata în valoare de 16 lire, în jur de 20 de euro. Răspunsul vine în câteva ore sau maximum 3 zile. Autorizația este apoi asociată electronic pașaportului – NU primiți un document fizic.

ETA este obligatorie pentru cetăţenii din 85 de ţări, inclusiv pentru copii, care NU au nevoie de viză pentru Regatul Unit , dar și pentru persoanele în tranzit pe aeroporturile britanice. Pasagerii fără Autorizație vor fi împiedicați să se îmbarce în avioane sau în trenurile către Regatul Unit.

Și șoferii români de TIR care circulă spre Regatul Unit trebuie să aibă ETA aprobată, iar transportatorii sunt responsabili să se asigure că personalul lor are documentul înainte de a ajunge la terminalele de feribot.

Nu au nevoie de ETA pentru a intra în Regatul Unit românii care pe lângă cetățenia română, au și cetățenia britanică sau irlandeză și călătoresc în baza pașaportului britanic sau irlandez. La fel se întâmplă și pentru cei care au statut de rezident, dețin o viză de studii sau muncă, ori sunt diplomați acreditați în Regat.