Ce nu ai voie să iei în bagajul de avion. Lista actualizată pentru 2026

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
bagaj avion
Shutterstock

Există restricții privind obiectele pe care le poți lua la bordul aeronavelor din motive de siguranță și securitate. 

autor
Anca Lupescu

Unele obiecte nu sunt permise în bagajul de mână, iar altele nu sunt permise deloc în avion. Pentru anumite articole este necesară aprobarea companiei aeriene înainte de a le transporta. Iată ce nu ai voie să iei în bagajul de avion.

Ce poți lua în bagajul de mână

Pregătirea pentru o călătorie este mai simplă când știi ce ai voie și ce nu ai voie să pui în bagajul de mână. Pentru a evita surprizele neplăcute la controlul de securitate, regulile sunt împărțite în trei categorii: ce poți lua în cabină, ce trebuie pus în bagajul de cală și ce nu este permis deloc. Ține cont de aceste reguli când faci bagajul.

Iată ce poți lua în bagajul de mână:

Unelte mici 

Sunt permise unele unelte mici, cum ar fi șurubelnițe, chei și clești, dacă au maximum 18 cm lungime. Sunt permise și unghiere, deschizătoare de sticle și foarfece mici cu lama sub 10 cm. Alte unelte trebuie puse în bagajul de cală.

Citește și
Ce alimente ar trebui să eviţi la bufetul hotelurilor all inclusive. Sfaturile unui specialist în turism

Lichide, geluri și aerosoli neinflamabili

Începând de miercuri, 11 martie, ora 00.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină.

Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul ”Henri Coandă” și Aeroportul Băneasa pot transporta în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri (limita anterioară era de 100 ml per recipient).

Sunt permise lichide precum băuturi, soluții pentru lentile, șampon, produse cosmetice, medicamente lichide sau parfum. Gelurile (pastă de dinți, gel de păr, dezinfectant) și aerosolii sunt de asemenea permise.

Toate trebuie să fie în recipiente de maximum 2 litri. Regula se aplică și alimentelor precum untul de arahide sau brânza cremoasă.

Chibrituri și brichete 

Este permisă o brichetă obișnuită și o cutie de chibrituri de siguranță. Chibriturile care se aprind pe orice suprafață sunt interzise. Nu sunt permise chibrituri în bagajul de cală.

Baterii 

Bateriile uzuale (AA, AAA etc.) sunt permise. Bateriile litiu sub 100 Wh sunt permise dacă sunt în dispozitive. Bateriile litiu neatașate sunt permise doar în bagajul de mână.

Andrele 

Sunt permise atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală.

Cadouri 

Pot fi transportate dacă respectă regulile, dar pot fi desfăcute la control. Este recomandat să nu fie ambalate definitiv.

Electronice 

Dispozitivele mici rămân în bagaj. Laptopurile și electronicele mari trebuie scoase separat la control.

Medicamente și echipamente medicale 

Sunt permise în cantități necesare. Trebuie declarate la control.

Produse pentru bebeluși 

Laptele, mâncarea și lichidele pentru copii sunt permise.

Obiecte de valoare 

Bijuteriile și banii ar trebui transportate în bagajul de mână.

Țigări electronice și lichide pentru vape 

Lichidele sunt permise. Dispozitivele electronice trebuie transportate doar în bagajul de mână.

Aparate de ras 

Aparatele de ras de unică folosință și electrice sunt permise.

Animale mici 

Sunt permise, dar trebuie respectate regulile companiei aeriene.

Ce nu ai voie să iei în bagajul de avion

Următoarele lucruri nu pot fi transportate în bagajul de avion. Ele trebuie puse în bagajul de cală.

Obiecte ascuțite 

Cuțite, lame, topoare, foarfece mari. Pot fi puse doar în bagajul de cală.

Echipamente sportive 

Bâte, crose, bețe de schi, arme de arte marțiale. Trebuie transportate în bagajul de cală.

Obiecte de autoapărare 

Spray-uri lacrimogene, bastoane, boxuri metalice – interzise.

Lumânări tip gel 

Permise doar în bagajul de cală.

Ce nu este permis nici în bagajul de mână, nici în cel de cală

Materiale inflamabile 

Combustibili, benzină, gaz, brichete speciale, diluanți, vopsele inflamabile.

Materiale explozive 

Artificii, grenade, dinamită.

Substanțe chimice periculoase Clor, înălbitor, spray-uri industriale, stingătoare.

Produse pentru siguranță în natură 

Spray-uri anti-urs sau dispozitive similare.

Arme și muniție

Nu ai voie să transporți arme de foc, muniție și explozivi, inclusiv arme pentru vânătoare sau în scopuri sportive.

Ce nu ai voie să transporți cu avionul. Sunt interzise din bagajul de cabină și de cală

Următoarele obiecte sunt interzise spre a fi transportate cu avionul, ceea ce înseamnă că nu ai voie să le cari nici în bagajul de avion, nici în cel de cală:

• arme, arme de foc și alte dispozitive care lansează proiectile — dispozitive capabile sau care par capabile să provoace vătămări grave prin lansarea unui proiectil, inclusiv:

• arme de foc de toate tipurile, precum pistoale, revolvere, puști, arme de vânătoare,

• arme de jucărie (inclusiv cele recreative, cum ar fi armele de paintball), replici și imitații care pot fi confundate cu arme reale,

• componente ale armelor de foc, cu excepția lunetelor,

• arme cu aer comprimat sau CO2, cum ar fi pistoale, puști cu alice sau bile,

• pistoale de semnalizare și pistoale de start,

• arcuri, arbalete și săgeți,

• arme harpon, arme cu suliță și pistoale de bătut cuie,

• praștii și catapulte,

• dispozitive de electroșoc, tasere, dispozitive pentru animale și lasere;

• dispozitive de imobilizare — dispozitive concepute pentru a imobiliza sau neutraliza, inclusiv:

• dispozitive de electroșoc, precum tasere și bastoane electrice, dispozitive pentru asomarea sau uciderea animalelor, substanțe chimice, gaze și spray-uri incapacitate, inclusiv gaze lacrimogene, spray-uri cu piper, spray-uri cu capsicum, spray-uri acide și spray-uri repelente pentru animale;

• explozibili și substanțe/dispozitive incendiare — capabile sau aparent capabile să provoace vătămări grave sau să reprezinte o amenințare pentru siguranța aeronavei, inclusiv:

• muniție,

• capsule detonante,

• detonatoare și fitiluri,

• dispozitive explozive reale sau imitații,

• mine, grenade și alte materiale explozive militare,

• artificii și alte materiale pirotehnice,

• cartușe și recipiente care generează fum,

• dinamită, pulbere de pușcă și explozibili plastici,

• lichide și solide inflamabile sau substanțe care provoacă reacții chimice,

• vopsele, terebentină, white spirit și diluanți,

• alcool cu concentrație mai mare de 70%,

• substanțe toxice sau infecțioase (acizi, alcalii, baterii lichide, înălbitor, otrăvuri, sânge infectat,

• bacterii, virusuri),

• materiale radioactive, inclusiv izotopi medicali sau comerciali,

• substanțe corozive, inclusiv mercur, baterii auto și piese care au conținut combustibil,

• mai mult de un litru de ulei alimentar (ex: ulei de măsline),

• vehicule alimentate cu baterii litiu (ex: hoverboard, segway), cu excepția echipamentelor de mobilitate aprobate,

• bagaje inteligente fără baterie litiu detașată,

• stingătoare de incendiu (cu excepția celor autorizate la bord),

• brichete și aprinzătoare cu combustibil lichid neabsorbit, combustibil pentru brichete și rezerve,

• chibrituri care se aprind pe orice suprafață,

• petarde de Crăciun,

• becuri economice,

• obiecte cu motoare cu ardere internă;

• obiecte interzise prin lege sau reglementări în țările de plecare sau destinație;

• obiecte considerate neadecvate pentru transport deoarece:

• sunt periculoase sau nesigure, au greutate, dimensiune sau formă necorespunzătoare, sunt fragile sau perisabile;

• pești, păsări sau alte animale ucise și păstrate ca trofee de vânătoare.

Etichete: bagaje, bagaj de cala, bagaj de mana, avion,

Articol recomandat de sport.ro
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Citește și...
Stiri Turism
Ce alimente ar trebui să eviţi la bufetul hotelurilor all inclusive. Sfaturile unui specialist în turism

Hotelurile all inclusive sunt cunoscute pentru varietatea mare de preparate, farfuriile pline şi vacanţele aparent fără griji.

Stiri Turism
Cele mai frumoase oraşe din Germania. Destinaţii de poveste cu străzi medievale şi peisaje spectaculoase

Germania se mândreşte cu o mulţime de oraşe mici fermecătoare şi istorice. Vizitarea tuturor ar putea dura luni întregi de călătorii prin ţară.

Stiri Turism
Unde se află cea mai ieftină destinație din Europa. Este printre cele mai sigure țări din lume

Pe măsură ce prețurile biletelor de avion cresc din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, călătorii vor găsi din ce în ce mai dificil să plece în vacanță. 

Recomandări
Stiri Economice
Guvernatorul BNR, despre măsurile luate de Guvernul Bolojan: Nu au fost rele, dar nu te apuci să te lupți cu mamele

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu susţine că măsurile luate până în prezent de Guvernul Bolojan au fost bune, dar a precizat că au existat şi exagerări, deoarece ”„nu te apuci să te baţi acum cu mamele gravide”.

Știri Actuale
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Tribunalul Mureș l-a condamnat, marți, pe Emil Gânj, arestat în lipsă, la detenție pe viață, pentru uciderea cu mai multe lovituri de topor a unei femei din Miheșu de Câmpie, pe 8 iulie 2025, faptă urmată de incendierea locuinței în care se afla victima. 

Stiri externe
Un avion F-16 românesc aflat în misiune NATO a doborât o dronă deasupra Estoniei. Anunțul făcut de ministrul Apărării

Un avion românesc aflat în misiunea NATO de Poliție Aeriană în statele baltice a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Estoniei. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Mai 2026

46:25

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Mai 2026

01:48:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

23:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Pleacă Mihai Stoica de la FCSB după numirea lui Marius Baciu?! Reacția oficialului: ”Să stea liniștiți!”

Sport

Basarab Panduru a comentat numirea lui Marius Baciu la FCSB: ”Exact ce vrea Gigi!”