Ce nu ai voie să iei în bagajul de avion. Lista actualizată pentru 2026

Unele obiecte nu sunt permise în bagajul de mână, iar altele nu sunt permise deloc în avion. Pentru anumite articole este necesară aprobarea companiei aeriene înainte de a le transporta. Iată ce nu ai voie să iei în bagajul de avion.

Ce poți lua în bagajul de mână

Pregătirea pentru o călătorie este mai simplă când știi ce ai voie și ce nu ai voie să pui în bagajul de mână. Pentru a evita surprizele neplăcute la controlul de securitate, regulile sunt împărțite în trei categorii: ce poți lua în cabină, ce trebuie pus în bagajul de cală și ce nu este permis deloc. Ține cont de aceste reguli când faci bagajul.

Iată ce poți lua în bagajul de mână:

Unelte mici

Sunt permise unele unelte mici, cum ar fi șurubelnițe, chei și clești, dacă au maximum 18 cm lungime. Sunt permise și unghiere, deschizătoare de sticle și foarfece mici cu lama sub 10 cm. Alte unelte trebuie puse în bagajul de cală.

Lichide, geluri și aerosoli neinflamabili

Începând de miercuri, 11 martie, ora 00.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină.

Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul ”Henri Coandă” și Aeroportul Băneasa pot transporta în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri (limita anterioară era de 100 ml per recipient).

Sunt permise lichide precum băuturi, soluții pentru lentile, șampon, produse cosmetice, medicamente lichide sau parfum. Gelurile (pastă de dinți, gel de păr, dezinfectant) și aerosolii sunt de asemenea permise.

Toate trebuie să fie în recipiente de maximum 2 litri. Regula se aplică și alimentelor precum untul de arahide sau brânza cremoasă.

Chibrituri și brichete

Este permisă o brichetă obișnuită și o cutie de chibrituri de siguranță. Chibriturile care se aprind pe orice suprafață sunt interzise. Nu sunt permise chibrituri în bagajul de cală.

Baterii

Bateriile uzuale (AA, AAA etc.) sunt permise. Bateriile litiu sub 100 Wh sunt permise dacă sunt în dispozitive. Bateriile litiu neatașate sunt permise doar în bagajul de mână.

Andrele

Sunt permise atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală.

Cadouri

Pot fi transportate dacă respectă regulile, dar pot fi desfăcute la control. Este recomandat să nu fie ambalate definitiv.

Electronice

Dispozitivele mici rămân în bagaj. Laptopurile și electronicele mari trebuie scoase separat la control.

Medicamente și echipamente medicale

Sunt permise în cantități necesare. Trebuie declarate la control.

Produse pentru bebeluși

Laptele, mâncarea și lichidele pentru copii sunt permise.

Obiecte de valoare

Bijuteriile și banii ar trebui transportate în bagajul de mână.

Țigări electronice și lichide pentru vape

Lichidele sunt permise. Dispozitivele electronice trebuie transportate doar în bagajul de mână.

Aparate de ras

Aparatele de ras de unică folosință și electrice sunt permise.

Animale mici

Sunt permise, dar trebuie respectate regulile companiei aeriene.