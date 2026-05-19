Ce nu ai voie să iei în bagajul de avion. Lista actualizată pentru 2026

Unele obiecte nu sunt permise în bagajul de mână, iar altele nu sunt permise deloc în avion. Pentru anumite articole este necesară aprobarea companiei aeriene înainte de a le transporta. Iată ce nu ai voie să iei în bagajul de avion.
Ce poți lua în bagajul de mână
Pregătirea pentru o călătorie este mai simplă când știi ce ai voie și ce nu ai voie să pui în bagajul de mână. Pentru a evita surprizele neplăcute la controlul de securitate, regulile sunt împărțite în trei categorii: ce poți lua în cabină, ce trebuie pus în bagajul de cală și ce nu este permis deloc. Ține cont de aceste reguli când faci bagajul.
Iată ce poți lua în bagajul de mână:
Unelte mici
Sunt permise unele unelte mici, cum ar fi șurubelnițe, chei și clești, dacă au maximum 18 cm lungime. Sunt permise și unghiere, deschizătoare de sticle și foarfece mici cu lama sub 10 cm. Alte unelte trebuie puse în bagajul de cală.
Lichide, geluri și aerosoli neinflamabili
Începând de miercuri, 11 martie, ora 00.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină.
Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul ”Henri Coandă” și Aeroportul Băneasa pot transporta în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri (limita anterioară era de 100 ml per recipient).
Sunt permise lichide precum băuturi, soluții pentru lentile, șampon, produse cosmetice, medicamente lichide sau parfum. Gelurile (pastă de dinți, gel de păr, dezinfectant) și aerosolii sunt de asemenea permise.
Toate trebuie să fie în recipiente de maximum 2 litri. Regula se aplică și alimentelor precum untul de arahide sau brânza cremoasă.
Chibrituri și brichete
Este permisă o brichetă obișnuită și o cutie de chibrituri de siguranță. Chibriturile care se aprind pe orice suprafață sunt interzise. Nu sunt permise chibrituri în bagajul de cală.
Baterii
Bateriile uzuale (AA, AAA etc.) sunt permise. Bateriile litiu sub 100 Wh sunt permise dacă sunt în dispozitive. Bateriile litiu neatașate sunt permise doar în bagajul de mână.
Andrele
Sunt permise atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală.
Cadouri
Pot fi transportate dacă respectă regulile, dar pot fi desfăcute la control. Este recomandat să nu fie ambalate definitiv.
Electronice
Dispozitivele mici rămân în bagaj. Laptopurile și electronicele mari trebuie scoase separat la control.
Medicamente și echipamente medicale
Sunt permise în cantități necesare. Trebuie declarate la control.
Produse pentru bebeluși
Laptele, mâncarea și lichidele pentru copii sunt permise.
Obiecte de valoare
Bijuteriile și banii ar trebui transportate în bagajul de mână.
Țigări electronice și lichide pentru vape
Lichidele sunt permise. Dispozitivele electronice trebuie transportate doar în bagajul de mână.
Aparate de ras
Aparatele de ras de unică folosință și electrice sunt permise.
Animale mici
Sunt permise, dar trebuie respectate regulile companiei aeriene.
Ce nu ai voie să iei în bagajul de avion
Următoarele lucruri nu pot fi transportate în bagajul de avion. Ele trebuie puse în bagajul de cală.
Obiecte ascuțite
Cuțite, lame, topoare, foarfece mari. Pot fi puse doar în bagajul de cală.
Echipamente sportive
Bâte, crose, bețe de schi, arme de arte marțiale. Trebuie transportate în bagajul de cală.
Obiecte de autoapărare
Spray-uri lacrimogene, bastoane, boxuri metalice – interzise.
Lumânări tip gel
Permise doar în bagajul de cală.
Ce nu este permis nici în bagajul de mână, nici în cel de cală
Materiale inflamabile
Combustibili, benzină, gaz, brichete speciale, diluanți, vopsele inflamabile.
Materiale explozive
Artificii, grenade, dinamită.
Substanțe chimice periculoase
Clor, înălbitor, spray-uri industriale, stingătoare.
Produse pentru siguranță în natură
Spray-uri anti-urs sau dispozitive similare.
Arme și muniție
Nu ai voie să transporți arme de foc, muniție și explozivi, inclusiv arme pentru vânătoare sau în scopuri sportive.
Ce nu ai voie să transporți cu avionul. Sunt interzise din bagajul de cabină și de cală
Următoarele obiecte sunt interzise spre a fi transportate cu avionul, ceea ce înseamnă că nu ai voie să le cari nici în bagajul de avion, nici în cel de cală:
• arme, arme de foc și alte dispozitive care lansează proiectile — dispozitive capabile sau care par capabile să provoace vătămări grave prin lansarea unui proiectil, inclusiv:
• arme de foc de toate tipurile, precum pistoale, revolvere, puști, arme de vânătoare,
• arme de jucărie (inclusiv cele recreative, cum ar fi armele de paintball), replici și imitații care pot fi confundate cu arme reale,
• componente ale armelor de foc, cu excepția lunetelor,
• arme cu aer comprimat sau CO2, cum ar fi pistoale, puști cu alice sau bile,
• pistoale de semnalizare și pistoale de start,
• arcuri, arbalete și săgeți,
• arme harpon, arme cu suliță și pistoale de bătut cuie,
• praștii și catapulte,
• dispozitive de electroșoc, tasere, dispozitive pentru animale și lasere;
• dispozitive de imobilizare — dispozitive concepute pentru a imobiliza sau neutraliza, inclusiv:
• dispozitive de electroșoc, precum tasere și bastoane electrice,
dispozitive pentru asomarea sau uciderea animalelor,
substanțe chimice, gaze și spray-uri incapacitate, inclusiv gaze lacrimogene, spray-uri cu piper, spray-uri cu capsicum, spray-uri acide și spray-uri repelente pentru animale;
• explozibili și substanțe/dispozitive incendiare — capabile sau aparent capabile să provoace vătămări grave sau să reprezinte o amenințare pentru siguranța aeronavei, inclusiv:
• muniție,
• capsule detonante,
• detonatoare și fitiluri,
• dispozitive explozive reale sau imitații,
• mine, grenade și alte materiale explozive militare,
• artificii și alte materiale pirotehnice,
• cartușe și recipiente care generează fum,
• dinamită, pulbere de pușcă și explozibili plastici,
• lichide și solide inflamabile sau substanțe care provoacă reacții chimice,
• vopsele, terebentină, white spirit și diluanți,
• alcool cu concentrație mai mare de 70%,
• substanțe toxice sau infecțioase (acizi, alcalii, baterii lichide, înălbitor, otrăvuri, sânge infectat,
• bacterii, virusuri),
• materiale radioactive, inclusiv izotopi medicali sau comerciali,
• substanțe corozive, inclusiv mercur, baterii auto și piese care au conținut combustibil,
• mai mult de un litru de ulei alimentar (ex: ulei de măsline),
• vehicule alimentate cu baterii litiu (ex: hoverboard, segway), cu excepția echipamentelor de mobilitate aprobate,
• bagaje inteligente fără baterie litiu detașată,
• stingătoare de incendiu (cu excepția celor autorizate la bord),
• brichete și aprinzătoare cu combustibil lichid neabsorbit, combustibil pentru brichete și rezerve,
• chibrituri care se aprind pe orice suprafață,
• petarde de Crăciun,
• becuri economice,
• obiecte cu motoare cu ardere internă;
• obiecte interzise prin lege sau reglementări în țările de plecare sau destinație;
• obiecte considerate neadecvate pentru transport deoarece:
• sunt periculoase sau nesigure,
au greutate, dimensiune sau formă necorespunzătoare,
sunt fragile sau perisabile;
• pești, păsări sau alte animale ucise și păstrate ca trofee de vânătoare.