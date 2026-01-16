A fost descoperită cauza exploziei de la Lugoj. Scurgerea de gaz, identificată după două zile

16-01-2026 | 14:07
A fost descoperită conducta de gaz fisurată care a dus la producerea exploziei ce a afectat clădirea poliției din Lugoj. După aproape 48 de ore de la deflagrație, echipele de intervenție au găsit locul unde a început scurgerea care a format punga de gaz.

Roxana Tivadar

Corespondent PROTV:Specialiștii în securitate antiexplozivă de la Petroșani și echipajele de anchetă de la fața locului au săpat pe toată lungimea străzii unde a avut loc deflagrația. Joi seară au ajuns la conducta principală de gaz, în care au găsit o gaură, care s-a format prin coroziune, din cauza vechimii instalației. Cel mai probabil, spun anchetatorii, de acolo s-a acumulat gaz în sediul poliției, pentru că imobilul nu era racordat la rețea. Urmează acum să fie verificate toate ramificațiile din zonă, să se facă reparații și teste de presiune și abia apoi să fie reluată furnizarea cu gaz în zonă. Sediul Serviciului Caziere a sărit în aer acum două zile. Trei polițiști au fost răniți în deflagrație. Unul dintre ei a rămas internat la Spitalul de Arși din Timișoara.”

