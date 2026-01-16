Gerul din Europa împinge prețul gazelor la maximul ultimelor șase luni. Scumpiri de 20% în doar câteva zile

Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite DPA.

Curtea Constituţională are programată vineri, începând cu ora 10:00, o nouă şedinţă în care ar trebui să fie continuate deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Ultimele două şedinţe au fost boicotate de cei patru judecători propuşi de PSD la Curtea Constituţională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc. Printre altele, aceştia au solicitat realizarea unui studiu de impact privind proiectul, însă Simina Tănăsescu, preşedintele CCR, a declarat că acest studiu nu este relevant în acest caz.

În acest context, Instanţa supremă condusă de Lia Savonea a anunţat joi că a realizat o expertiză, cu ajutorul unui expert contabil, care ar arăta faptul că prin aplicarea proiectului Guvernului pensia de serviciu a magistraţilor va fi mai mică decât cea pe contributivitate.

