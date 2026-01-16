Gerul din Europa împinge prețul gazelor la maximul ultimelor șase luni. Scumpiri de 20% în doar câteva zile

16-01-2026 | 14:17
oameni pe strada, frig
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite DPA.

Adrian Popovici

