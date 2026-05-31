Acum, pe rețelele de socializare apare o nouă metodă împotriva mahmurelii, numită „dunga de zebră”, scrie Daily Mail.

Ideea este simplă – după fiecare băutură alcoolică, optezi pentru o băutură fără alcool, înainte de a reveni la alcool.

Pe Instagram, o admiratoare a scris: „POV: ai o cină cu fetele la ora 19:00 la Soho House, pilates pe reformer la ora 9:00 dimineața și un copil care nu ține cont de niciuna dintre ele. Dungă de zebră.”

Altul a explicat: „Când ies în oraș și beau vin, după fiecare pahar de vin trec la apă minerală. În felul ăsta, bei cu 50% mai puțin, dar ești sociabil tot timpul – și ești hidratat.”

Iar unul a glumit: „Propaganda la care ne lăsăm păcăliți: dungile de zebră.”

Metoda câștigă popularitate

Deci, funcționează cu adevărat „zebra striping”? Potrivit lui Cathy Montgomery și Abi Rose, psihologi de la Universitatea John Moores din Liverpool, răspunsul este da – dar există o capcană.

„Zebra striping poate reduce mahmureala dacă te determină să bei mai puțin în general. Dar dacă compensezi pentru zebra striping prelungindu-ți ieșirea în oraș sau consumând băuturi mai tari, beneficiile dispar rapid”, au explicat ele într-un articol pentru The Conversation.

Corpul uman metabolizează alcoolul la o rată de aproximativ o unitate standard britanică pe oră.

Experții explică efectele

Dacă beți mai repede decât aceasta, vă crește concentrația de alcool în sânge (BAC), făcându-vă să vă simțiți amețiți – și crescând riscul unei temute mahmureli.

„Prin alternarea băuturilor fără alcool cu cele alcoolice, zebra striping încetinește consumul total de alcool. Acest lucru nu numai că reduce valoarea maximă a BAC (ceea ce înseamnă că ești mai puțin intoxicat în orice moment), dar tinde, de asemenea, să reducă numărul total de băuturi alcoolice consumate.”, au explicat cei doi.

Hidratarea reduce simptomele

Pe lângă încetinirea ritmului de consum, „zebra striping” te ajută și să te menții hidratat.

„Alcoolul acționează ca un diuretic – ceea ce înseamnă că ne face să urinăm mai des și provoacă pierderea de lichide. Acest lucru poate contribui la deshidratare și la dezechilibru electrolitic. Alternarea băuturilor alcoolice cu apă sau băuturi răcoritoare în timpul unei ieșiri în oraș ar trebui să contribuie la compensarea unei părți din deshidratarea provocată de consumul de alcool. Acest lucru poate ajuta la ameliorarea unor simptome frecvente ale mahmurelii, precum setea, amețelile și durerile de cap.”, au spus cercetătorii.

Totuși, dacă doriți să profitați la maximum de beneficii, cel mai bine este să optați pentru băuturi fără dioxid de carbon.

Echipa a sfătuit: „Băuturile carbogazoase accelerează absorbția alcoolului în fluxul sanguin, crescând concentrația de alcool în sânge mai rapid. Acest lucru se datorează faptului că bulele cresc presiunea în stomac și forțează alcoolul să ajungă în intestinul subțire. Băuturile răcoritoare carbogazoase nu vă vor îmbăta mai mult în general, dar vă pot îmbăta mai repede.”

„Zebra striping” are în mod clar beneficii – dar acestea depind toate de cât de lungă este ieșirea dvs. în oraș și de tăria băuturilor alcoolice.

Beneficiile au limite

Experții au adăugat: „Concluzia este că severitatea mahmurelii este strâns legată de cantitatea de alcool consumată. Cu cât bei mai mult și cu cât nivelul alcoolemiei este mai ridicat, cu atât este mai mare probabilitatea apariției simptomelor mahmurelii și intensitatea acestora.”

Deși rezultatele pot varia, tehnica „zebră” îți va fi cu siguranță de folos dacă simți presiunea socială de a bea.

„Faptul de a ține un pahar în mână poate reduce presiunea socială de a continua să bei. Acest lucru te ajută să-ți moderezi consumul de alcool, mai ales în societăți precum cea din Marea Britanie, unde consumul de alcool în cadrul întâlnirilor sociale este considerat o normă.”, a adăugat echipa.