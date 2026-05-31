Dar nu avem nicio reacție de la Casa Albă sau de la vreun oficial al administrației Trump.

Preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul Statelor Unite, senatorul republican Jim Risch, a condamnat, într-o postare pe reţeaua X, "încălcarea iresponsabilă a spaţiului aerian românesc de către Rusia" şi a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România şi aliaţii NATO în fața acestui comportament provocator.

„Încălcarea iresponsabilă a spațiului aerian românesc de către Rusia și lipsa de respect față de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România și de aliații noștri NATO împotriva acestui comportament provocator”, a scris Jim Risch pe X.

„Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare și să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO”, a subliniat președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA.

Însă nu există în continuare nicio reacție de la oficialii administrației Trump, în ciuda parteneriatului strategic pe care îl avem cu Statele Unite.

La întâlnirea dintre Marco Rubio, secretarul de stat american, și ministrul de Externe al Pakistanului, șeful diplomației americane a fost întrebat de jurnaliști cum comentează recentul incident cu drona rusească explodată pe un bloc din Galați.

Rubio s-a retras pentru discuții cu omologul său pakistanez lăsând întrebările jurnaliștilor fără răspuns.

Oana Țoiu a salutat declarația senatorului Risch

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a salutat, duminică, declarația senatorului american James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului, referitoare la încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia, subliniind că oficialul american a reafirmat răspicat importanța responsabilității comune pentru spațiul aliat.

„Senatorul James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului, a reafirmat răspicat importanța responsabilității comune pentru spațiul aliat și i-am mulțumit pentru solidaritate. Întâlnirea din Washington din toamna trecută a fost axată pe colaborarea dintre țările noastre în domeniile apărării și economiei, senatorul fiind un partener de dialog constant al României și un bun cunoscător al regiunii și al parteneriatului strategic. Nu alegem vremurile pe care le trăim, dar alegem cum le răspundem. Iar solidaritatea este cheie pentru pace și baza prosperității. Vom construi în continuare la asta”, a transmis Oana Țoiu, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a anunțat că în toamna acestui an o delegație de membri ai echipelor din Congres, cu o componentă axată pe apărare, va fi prezentă la MAE.

„În octombrie vom găzdui la Ministerul Afacerilor Externe o delegație de membri ai echipelor din Congres, cu o componentă axată pe apărare, prin programul MECEA pe care l-am semnat luna trecută cu departamentul de stat, pentru prima dată pentru România din 1961, de când există programul în SUA”, a spus ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.