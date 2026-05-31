„Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”, a transmis Zelenski, anunţând că Ucraina este pregătită să lucreze cu partenerii săi „pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii”.

Volodimir Zelenski a distribuit, duminică seară, pe reţeaua X, postarea preşedintelui Nicuşor Dan în care oferă detalii tehnice despre drona care a lovit un bloc la Galaţi şi a rănit două persoane.

„Mulţumesc pentru claritate, dragă Nicuşor Dan. Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin şi demonstrează că manipulările Rusiei nu ţin”, a transmis preşedintele ucrainean.

Acesta anunţă că „Ucraina este pregătită să colaboreze îndeaproape pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii — nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru România prietenoasă şi restul Europei”.

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, duminică, publicând imagini cu fragmente din drona prăbuşită la Galaţi şi cu inscripţiile acesteia, că este, fără dubiu, de provenienţă rusească.

Raportul tehnic şi toate concluziile vor fi transmise de către România structurilor specializate ale NATO şi Uniunii Europene.

Şeful statului avertizează că „România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi”.

Ulterior, Ministerul Apărării a transmis detalii din raportul tehnic cu privire la drona căzută pe un bloc din Galaţi şi a explicat faptul că a fost o dronă kamikaze, de fabricaţie rusească.

A avut o încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact.

Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Ceatalchioi/Tulcea, Galaţi, Grindu/Tulcea sau Luncaviţa/Tulcea.