Rumen Radev (foto, stânga) a acuzat fostul guvern de centru-dreapta că a manipulat datele fiscale pentru a asigura intrarea Bulgariei în zona euro la 1 ianuarie 2026, după o dispută politică intensă privind îndeplinirea criteriilor de convergență.

„Au mințit pentru a împinge Bulgaria în zona euro”, le-a declarat el jurnaliștilor după revenirea de la Bruxelles. Radev a ajuns la putere în luna mai, după ce partidul său populist de stânga, Progressive Bulgaria, a câștigat alegerile din aprilie, obținând prima majoritate parlamentară formată de un singur partid în Bulgaria din ultimele trei decenii.

În cadrul procedurii de deficit excesiv a UE, statele care încalcă regulile fiscale europene sunt obligate să reducă deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB într-un interval stabilit și sunt supuse unei monitorizări bugetare mai stricte din partea Comisia Europeană, scrie Euractiv.

Prognoza de primăvară a Comisiei estimează că deficitul Bulgariei va ajunge la 4,1% din PIB în 2026, în timp ce țara se confruntă și cu cea mai ridicată rată a inflației din zona euro, care deja pune presiune asupra prețurilor alimentelor.

Bulgaria poate deveni primul stat care intră în zona euro și ajunge în deficit excesiv

Dacă această decizie va fi confirmată, Bulgaria va deveni primul stat care intră în zona euro și ajunge sub procedura de deficit excesiv la doar câteva luni după aderare. De asemenea, ar fi prima procedură de acest tip pentru Sofia după închiderea celei precedente, în 2012.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze înainte de publicarea pachetului privind Semestrul European, programată pentru săptămâna viitoare.

„Comisia își va prezenta evaluarea în cadrul Semestrului European săptămâna viitoare și nu va face alte comentarii în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Euractiv.

Fostul ministru al Finanțelor, Temenuzhka Petkova, din partea GERB, a respins acuzațiile lui Radev. Ea a susținut că Bulgaria s-a încadrat în limita de 3% în 2025 datorită clauzei europene care oferă flexibilitate pentru cheltuielile de apărare. Potrivit acesteia, eventualele deteriorări ale situației fiscale sunt legate de deciziile administrației interimare și de întârzierile în pregătirea bugetului pentru 2026.

Posibila intrare în procedura de deficit excesiv vine la doar câteva zile după ce Bruxelles-ul a deblocat 370 de milioane de euro din fondurile de redresare și reziliență destinate Bulgariei, menținând însă înghețate alte 3 miliarde de euro până la implementarea reformelor din justiție și a măsurilor anticorupție.

Pachetul economic de primăvară al Comisiei Europene este așteptat să includă și actualizări privind alte state aflate deja sub procedura de deficit excesiv, printre care Franța, Ungaria, Italia și Polonia.