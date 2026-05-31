Concluzia MApN despre drona prăbușită la Galați: „Rusească, cu încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 kg”

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Drona galati 3
Facebook/NicusorDan.ro

Ministerul Apărării transmite, duminică seară, detalii din raportul tehnic cu privire la drona căzută pe un bloc din Galaţi şi explică faptul că a fost o dronă kamikaze, de fabricaţie rusească. 

autor
Alexandru Toader

A avut o încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact. Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Ceatalchioi/Tulcea, Galaţi, Grindu/Tulcea sau Luncaviţa/Tulcea.

Ministerul Apărării transmite detalii tehnice clare cu privire la drona căzută la Galaţi, în urma investigaţiei tehnice la care a participat şi echipa specializată a MApN.

Raportul a concluzionat:

•⁠ ⁠Tipul obiectului suspect: UAS (dronă aeriană):- Model: GERAN2, fabricaţie rusească (s-au identificat probe cu inscripţia "ГЕРАНЬ 2", parţial lizibilă sub forma "ГЕ___Ь 2");- Destinaţie operaţională: dronă cu întrebuinţare unică/DIU (kamikaze);- Fuselaj: resturi cu structură de rezistenţă din fibră de carbon, inscripţii chirilice- Aripi: fragmente cu structură de rezistenţă din fibră de carbon;- Sistem de propulsie: motor termic, de tip boxer, cu 4 pistoane, răcit cu aer care funcţionează în 2 timpi, şi elice;- Componente electronice: indică folosirea unui sistem GNSS de tip KOMETA, care permite localizarea simultană a sistemelor satelitare;- Servomotor electronic: rol de control şi menţinere pe traiectorie a UAS;- Muniţie: încărcătura de luptă (explodată la impact) a fost de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT).

"⁠Probele identificate la faţa locului sunt identice din punct de vedere structural şi funcţional cu cele recuperate şi atribuite F.RUSE în incidentele anterioare la care au fost utilizate UAS de tip GERAN2 (CHILIA VECHE/TULCEA, 17.01.2025; CEATALCHIOI/TULCEA, 17.01.2025; GALAŢI/GALAŢI, 28.02.2025; GRINDU/TULCEA, 13.02.2025; GALAŢI/GALAŢI, 25.04.2026; LUNCAVIŢA/TULCEA, 26.04.2026)", arată Ministerul Apărării.

Potrivit instituţiei citate, ţinta a fost identificată iniţial la ora 01:46, în spaţiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 19 kilometri de frontiera naţională (10 kilometri est de localitatea Reni).

Sursa: News.ro

Etichete: mapn, drona, galati,

Articol recomandat de sport.ro
Cum a reacționat strănepoata lui Ferenc Puskas după finala Champions League: ”De neuitat”
Cum a reacționat strănepoata lui Ferenc Puskas după finala Champions League: ”De neuitat”
Citește și...
Știri Actuale
Cum funcționează economisirea prin rotunjire, metoda prin care tinerii strâng bani fără efort. „Este o sumă utilă”

Tradiționala pușculiță pentru economii există și astăzi, dar în versiuni digitale. Cei din generația Z aleg tot mai des seifurile online în care își strâng bani pentru vacanțe sau diverse metode, prin care își rotunjesc automat plățile cu cardul. 
Știri Actuale
Cum s-a produs accidentul din Făgăraș, unde un băiat de doi ani a murit. Nu existau scaune pentru copii în autoturism

Destin cumplit pentru o familie cu patru copii din județul Brașov. Băiețelul cel mic, de doar doi ani și opt luni, a murit după ce mașina în care se aflau cu toții s-a răsturnat în urma unei manevre de depășire.

Știri Actuale
Accident rutier pe DN6, între trei autoturisme. Doi bebeluși și mama lor, transportați la spital

Doi copii în vârstă de aproximativ nouă luni şi mama lor au fost transportaţi la spital, duminică după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe DN6, între localităţile Gorneni şi Stâlpu.

Recomandări
Stiri externe
Tăcere la Casa Albă după incidentul cu drona de la Galați. Singura voce din SUA care și-a exprimat sprijinul pentru România

Statele Unite sunt alături de România și condamnă „comportamentul provocator” al Rusiei, după explozia dronei rusești peste un bloc din Galați. Este reacția preşedintelui Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul american.

Stiri Politice
Nicușor Dan, pentru BBC: „Ambasadorul Rusiei va fi expulzat dacă vor mai fi incidente cu drone rusești”

Președintele Nicușor Dan a declarat, pentru BBC, că s-a luat în calcul expulzarea ambasadorului rus la București, Vladimir Lipaev, dacă se va mai repeta un incident cu dronă rusească în România.

Vremea
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Vremea va fi în general instabilă în următoarea săptămână, cu averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a ţării, în timp ce temperaturile se vor menţine apropiate de normalul perioadei, potrivit ANM.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 Mai 2026

30:04

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:12

Alt Text!
Superspeed
S10E17

22:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Farul - Chindia, GOOOOOL în minutul 8, șoc și groază la Ovidiu! Banner cu obscenități în prim-plan! Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga

Sport

Vin banii pentru un club din Superligă: „Până începe sezonul, toată lumea e la zi”