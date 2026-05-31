Concluzia MApN despre drona prăbușită la Galați: „Rusească, cu încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 kg”

A avut o încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact. Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Ceatalchioi/Tulcea, Galaţi, Grindu/Tulcea sau Luncaviţa/Tulcea.

Ministerul Apărării transmite detalii tehnice clare cu privire la drona căzută la Galaţi, în urma investigaţiei tehnice la care a participat şi echipa specializată a MApN.

Raportul a concluzionat:

•⁠ ⁠Tipul obiectului suspect: UAS (dronă aeriană):- Model: GERAN2, fabricaţie rusească (s-au identificat probe cu inscripţia "ГЕРАНЬ 2", parţial lizibilă sub forma "ГЕ___Ь 2");- Destinaţie operaţională: dronă cu întrebuinţare unică/DIU (kamikaze);- Fuselaj: resturi cu structură de rezistenţă din fibră de carbon, inscripţii chirilice- Aripi: fragmente cu structură de rezistenţă din fibră de carbon;- Sistem de propulsie: motor termic, de tip boxer, cu 4 pistoane, răcit cu aer care funcţionează în 2 timpi, şi elice;- Componente electronice: indică folosirea unui sistem GNSS de tip KOMETA, care permite localizarea simultană a sistemelor satelitare;- Servomotor electronic: rol de control şi menţinere pe traiectorie a UAS;- Muniţie: încărcătura de luptă (explodată la impact) a fost de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT).

"⁠Probele identificate la faţa locului sunt identice din punct de vedere structural şi funcţional cu cele recuperate şi atribuite F.RUSE în incidentele anterioare la care au fost utilizate UAS de tip GERAN2 (CHILIA VECHE/TULCEA, 17.01.2025; CEATALCHIOI/TULCEA, 17.01.2025; GALAŢI/GALAŢI, 28.02.2025; GRINDU/TULCEA, 13.02.2025; GALAŢI/GALAŢI, 25.04.2026; LUNCAVIŢA/TULCEA, 26.04.2026)", arată Ministerul Apărării.

Potrivit instituţiei citate, ţinta a fost identificată iniţial la ora 01:46, în spaţiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 19 kilometri de frontiera naţională (10 kilometri est de localitatea Reni).