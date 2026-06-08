Turiștii cehi au aterizat pe aerodromul din Drobeta Turnu Severin cu aceste aparate mici de zbor, care pot transporta maxim 2 persoane. Oamenii sunt dornici să descopere - atât din aer, cât și de la sol - frumusețile României.

Turist ceh: ”Colegii mei au vrut să zboare în România și anul ăsta am reușit lucrul acesta. Suntem foarte entuziasmați”.

Turistă cehă: ”Țara voastră este uimitoare, munții sunt foarte frumoși, ca și oamenii”.

Clisura Dunării și munții care străjuiesc fluviul i-au făcut pe oaspeți să aleagă o astfel de excursie la noi.

Turist ceh: ”Este o mare aventură”

Turist ceh: ”Este o mare aventură pentru că nu vei ști unde dormi, în care țară, dar în Europa e ușor să zbori”.

Endre Molnar, proprietarul Aerodromului Drobeta: ”Avem un grup de 14 persoane la bordul a opt girocoptere performante. Vor merge acum la Cazanele Dunării, vor face plimbare cu barca”.

Călătoria cehilor cu girocopterele prin România mai include deplasări la Arad, Sibiu și Brașov.