Obosiți, se retrag în gospodăriile localnicilor, unde cireșele și socul sunt acum vedete.

Ascuns între dealuri, satul Cobor e cufundat în verdele nesfârșit al începutului de vară. Turiștii vin aici special pentru explozia parfumată a naturii.

În bucătăriile gazdelor, cireșele, menta și lămâița sunt nelipsite acum. Dar, deasupra tuturor, e socul.

Camelia Petre, gazdă din Cobor: Folosim socul în foarte multe. Atât în suc de soc, dressing cu soc, pentru salate, putem să-l folosim la însiropat blaturile pentru prăjiturile pe care le facem aici în gospodărie. E atât de parfumat! Inclusiv să-l punem în vază și să-i simțim mirosul.

Preparate pe care puțini le-au gustat vreodată

Fierte, coapte, trase la tigaie ori pasate, cireșele se transformă și ele în preparate surprinzătoare. Inspirată de bucătăria maghiară a zonei, Sara a pus cireșe în toate cele trei feluri de mâncare.

Sara Bayer, gazdă din Cobor: Am făcut o supă de cireșe condimentată cu scorțișoară si cuișoare si cu mentă sălbatică de la noi din curte și puțină lămâiță. Este o supă sărată, dar se servește rece. Răcoritoare!

Turist din Portugalia: E foarte bun. Are mentă, are cireșe, scortișoară.

Antonia Csika este designer grafic și s-a mutat de un an la Cobor, în casa bunicilor. Două camere le păstrează pentru turiștii care vor să stea în sat și peste noapte. A păstrat amenajarea modestă a casei, dar tocmai acea simplitate îi atrage pe musafiri.

Antonia Csika, gazdă din Cobor: Am avut acum o lună un cuplu din America, în copilărie, tânărul a văzut un film în care erau menționați Munții Carpați. Și de atunci vrea să vină în România.

Antonia are o surpriză pentru musafirii ei: micul atelier de vopsit textile cu ajutorul plantelor. Strânge frunze și flori pe care, ca-ntr-o magie, le imprimă apoi pe haine, pe pânze și chiar pe coperțile agendelor.

Satul, cândva părăsit, înflorește cu fiecare an ce trece.

Cazarea în casele de oaspeți costă, în medie, 250 de lei pe noapte, pentru o cameră dublă. Iar o masă copioasă în gospodărie se ridică la 150-200 de lei de persoană.