În apropiere de Peștera Muierilor, din Baia de Fier, dinozaurii se împrietenesc repede cu copiii.

Tot în apropiere de Transalpina, un localnic a construit, din lemn, o corabie a piraților, un camion, un elicopter, dar și câteva căsuțe.

Maria Ioncilă, administrator parc tematic: Căsuțele tematice, surprizele sunt la interior pentru că sunt puse de așa natură încât să creeze o curiozitate, din exterior nu se vede nimic, dar surpriza și explozia de culoare este la interior.

Damian Cristian, reprezentant parc tematic: Sunt mulți copii care vin și nu înțeleg ce înseamnă un lucru vechi, un lucru pe care dacă îl caută pe internet și nu îl găsesc nu-l înțeleg. De exemplu, aici la muzeu e războiul de țesut.

La Castelul Vrăjitoarelor, sau în Satul cu Căsuțe Răsturnate, turiștii au nevoie de ore bune pentru a se putea bucura de toate atracțiile.

Toate aceste proiecte sunt investiții private, iar unele sunt făcute cu fonduri nerambursabile.

Biletele de acces în astfel de locații costă până în 40 de lei și, de regulă, pentru copii, prețurile sunt reduse.