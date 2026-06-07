Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău, în momentul primirii solicitării de ajutor, patrula montană din cadrul Postului de Jandarmi Montan Nehoiu participa la acţiuni de sprijin pentru deblocarea drumului judeţean DJ 203K, între localităţile Bâsca Rozilei şi Gura Teghii, după ce o viitură provocată de ploile torenţiale a blocat circulaţia pe o porţiune de aproximativ 70 de metri.

Printr-un apel la 112, jandarmii au fost solicitaţi să intervină pentru căutarea şi salvarea a două persoane care se rătăciseră în zona montană.

„Cele două persoane plecaseră în jurul orei 11:00 cu un ATV pe un traseu din localitatea Gura Teghii, însă s-au rătăcit din cauza condiţiilor meteorologice şi a terenului dificil”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău.

Conform sursei citate, echipajul s-a deplasat de urgenţă către zona indicată, însă, din cauza drumului devenit impracticabil pentru autospeciala de serviciu, jandarmii au continuat deplasarea cu un tractor pus la dispoziţie de un localnic, iar ulterior au parcurs pe jos traseul până la persoanele rătăcite.

Jandarmii au ajuns la cele două persoane câteva ore mai târziu, acestea fiind găsite în stare bună. Împreună au pornit către staţia meteo de pe Vârful Penteleu.

„Având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile şi faptul că deplasarea pe timpul nopţii nu putea fi realizată în siguranţă, jandarmii au decis să rămână împreună cu persoanele salvate peste noapte la staţia meteo”, au precizat reprezentanţii IJJ Buzău.

Coborârea către localitatea Gura Teghii a început în dimineaţa zilei următoare, iar în jurul orei 12:00 cele două persoane au ajuns în siguranţă la locul de cazare.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău reaminteşte cetăţenilor importanţa informării prealabile cu privire la condiţiile meteorologice şi la traseele montane, precum şi necesitatea echipării corespunzătoare înaintea deplasărilor în zone greu accesibile.