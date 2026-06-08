Mulți dintre cei care urmează să ajungă la mare au cerut informații și au vrut să afle dacă există restricții.

După incidentul de vineri de pe litoral, când o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța, unii turiști au sunat la recepțiile hotelurilor pentru a afla dacă vacanța lor va fi afectată în vreun fel.

Oana Olteanu, administrator complex hotelier: „Într-adevăr, am avut foarte multe apeluri, mai ales că noi astăzi avem un grup de copii. Părinții au sunat, erau speriați, întrebau dacă își pot trimite copiii, dacă sunt restricții și dacă au voie copiii să vină aici astăzi.”

Iulian Tenie, managerul unui hotel: „Nu au fost puține interpelările, pertinente de altfel, din partea turiștilor noștri, pe care le-am înregistrat în cursul zilei de ieri. Mulți dintre aceștia intenționau să își anuleze deplasarea către litoral.”

Vacanțele continuă normal pe litoral

Însă activitatea la malul mării continuă normal. Turiștii își petrec timpul la plajă ca de obicei.

Femeie: „Venim la fel ca până acum. Nu ne îngrijorează absolut deloc.”

Bărbat: „Tocmai au anunțat că nu mai avem de ce să ne facem griji. Dacă ne anunță, plecăm mai repede decât norul.”

Bărbat: „Aici, la noi, nu ne-au evacuat. Am înțeles că la Tuzla. Din punctul meu de vedere, nu suntem speriați. Totul e ok.”

Unii oameni recunosc că s-au speriat când au auzit de incident, însă au ales să nu își schimbe planurile.

Bărbat: „Când am plecat de la București, m-am speriat un pic, că nu poți să stai nepăsător când vezi ce se întâmplă.”

Femeie: „Suntem speriați, vă dați seama, dar nu am mai urmărit. Parcă nici nu aș mai vrea să mai văd, să ne speriem mai tare.”

Bărbat: „Doar am auzit, pe scurt, și atât. Nu este un incident plăcut.”

Salvamarii monitorizează permanent zona

Între timp, salvamarii monitorizează permanent zona.

Gelu Vătămănescu, șef Serviciu Salvamar Eforie: „Urmărim cu binoclul marea și țărmul, verificăm în permanență. Sunt înștiințați toți salvamarii ca, dacă văd ceva care nu este la locul lui, cum ar fi o ambarcațiune fără conducător sau altceva, să anunțe imediat, să nu se apropie și să îi informeze și pe turiștii care sunt în zonă.”

Măsurile de siguranță vor rămâne sporite și în perioada următoare.