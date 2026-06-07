Nu sunt preocupați să descopere tradițiile locale, ci, mai degrabă, să nimerească un unghi bun pentru o poză, pe care să o posteze pe rețelele de socializare. Oficialii locali spun că localitățile sunt dependente în proporție de 80 la sută de încasările din turism. Dar ar vrea ca fluxurile de vizitatori să fie gestionate mai bine.

Deși nu este vârf de sezon pe coasta Amalfi, străduțele din Positano sunt deja intesate.

Massimo Predieri, membru al grupului de cetățeni: „În ultimele 24 de ore, 51.000 de oameni au vizitat Positano, cu telefoanele pregătite să facă poze. Vorbim de o localitate cu mai puțin de 4.000 de locuitori”.

Este atât de aglomerat, încât localnicii au ajuns să monteze indicatoare. Turiștii sunt îndemnați să circule pe dreapta când urcă și pe stânga când coboară pe aleile pietruite.

Agostino Ingenito, președintele ABBAC: „Oamenii petrec tot mai puțin timp într-un loc, își fac un selfie, caută o imagine frumoasă de postat pe rețelele sociale și cam atât”.

Localnicii spun că supraaglomerarea e legată și de programul vaporașelor care plimbă turiștii între stațiunile de pe coastă, Positano, Amalfi, Ravello.

Susy Pepe, membră a organizației Districtul Turistic Coasta Amalfi: „O vizită pe strada principală din Positano, o privire către Piața Domului din Amalfi, apoi drumul către Ravello, și turul Coastei Amalfi se încheie. În mod paradoxal, acelor oameni nu li s-a „vândut” coasta, ci li s-a „vândut” bulevardul principal”.

Turismul superficial reprezintă 80% din încasările la buget

Și din vasele de croazieră se revarsă mulțimi care sufocă stațiunile, fără ca oficialii locali să aibă vreun cuvânt de spus.

Daniele Milano, primarul din Amalfi: „Programul croazierelor este stabilit cu doi ani în avans, la Miami, iar reprezentanții instituțiilor locale nu participă la acele discuții. Dacă aș fi la acea masă, aș atrage atenția că, în data de 27 iunie, de sărbătoarea Sfântului Andrei - o zi deja foarte aglomerată din cauza celebrărilor dedicate sfântului protector - ar fi probabil mai bine să se evite debarcarea unor alte mii de oameni într-o zonă deja supraaglomerată”.

Autoritățile locale încurajează vizitele dimineața devreme sau în serile răcoroase, eventual primăvara devreme sau toamna târziu.

Daniele Milano, primarul din Amalfi: „Cea mai mare teamă a mea este că în Amalfi o să crească resentimentele față de turiști, cum s-a întâmplat în alte locuri”.

Acest soi de turism considerat „superficial” achită însă cea mai mare parte a cheltuielilor publice și reprezintă 80% din încasările de la buget. Cea mai mare parte a turiștilor care vizitează coasta Amalfi sunt în special americani, britanici și nemți.