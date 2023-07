Topul celor mai frumoase plaje din Thassos: au apă turcoaz și nisip auriu. Ghidul complet al atracțiilor turistice

Nisipul auriu și apa turcoaz sunt elementele esențiale care atrag mii de vizitatori anual. În plus, ospitalitatea grecilor și mâncarea fabuloasă îi fac pe mulți dintre turiști să revină an de an.

Thassos, o insulă preferată de români

Thassos este principala destinație de vacanță a românilor care vor să se bălăcească în ape turcoaz și să simtă nisipul fin pe tălpi, fără să plătească o avere.

Ce-i drept, locul pare desprins din Rai și se bate cu locații exotice precum insulele din Thailanda sau Mexic, care nu sunt tocmai accesibile pentru orice român.

Pentru că zilele libere sunt limitate, majoritatea românilor preferă să își ia o săptămână concediu pentru a se bucura de Thassos, insula idilică unde toată lumea se simte bine, relaxarea este la ordinea zilei, apa e caldă, iar mâncarea este fantastică.

Dar nu doar vara este luat cu asalt insula. Din ce în ce mai mulți români aleg să își petreacă sărbătorile de iarnă în Thassos. Chiar dacă apa nu e la fel de caldă precum iarna, se poate face baie, având în vedere că temperatura apei atinge în jur de 15-16 grade.

Topul celor mai frumoase plaje în Thassos

Frumoasa insulă Thassos este situată în partea de nord a Mării Egee de Est. Spre deosebire de alte insule din Marea Egee, Thassos are o vegetație foarte luxuriantă datorită reliefului său muntos.

Ideală pentru familii și cupluri, Thassos este cunoscută pentru plajele sale exotice cu ape de smarald și turcoaz!

Plaja Giola - Laguna Giola

Plaja Giola este o mică lagună în regiunea Astris, care arată exact ca o piscină naturală cu ape verzi. Este o locație de o frumusețe excepțională, vizitată de mulți iubitori ai naturii.

Stâncile care înconjoară piscina creează un zid natural de protecție, unele ajungând la înălțimi de până la 8 metri, iar cei ce se scaldă aici se folosesc de ele pentru a sări în laguna imaculată.

Plaja se află în partea de sud a insulei, în apropierea satului Potos. Drumul până acolo este dificil, cu porțiuni de drum de pământ, recomandat doar pentru vehicule 4x4.

Pentru a ajunge exact la lagună, va trebui să cobori de la locul în care vei parca mașina.

Plaja Saliara sau Plaja de Marmură

Plaja de Marmură sau plaja Saliara are o atmosferă tropicală, cu nisip alb și pietricele de culoarea și textura marmurei pure, de la care plaja și-a luat și numele. Fundul și malul mării albe creează o culoare de smarald uimitoare.

Plaja se află în partea estică a insulei, relativ aproape de Portul Thassos, la 6 km distanță cu mașina. Pentru a ajunge acolo, vei merge spre Makryammos, iar când ajungi la un drum de pământ în dreapta, urmează-l și vei găsi un loc de parcare pe marginea drumului. Golful este izolat, dar în prezent este organizat cu un bar de plajă care oferă șezlonguri, umbrele și tot ceea ce își poate dori un vizitator pe plajă.

Frumusețea magnifică atrage și multe ambarcațiuni de agrement, care ancorează acolo pentru a se bucura de apele puțin adânci.

Plaja Trypiti

În partea de sud-vest a insulei Thassos, vei găsi plaja Trypiti, cu porțiuni lungi de nisip auriu și câteva pietricele. Aceasta și-a luat numele de la o gaură într-o stâncă care conectează marea cu golful peșteră, atracția absolută a plajei. Locația este ușor accesibilă cu mașina și complet organizată, fiind preferată de majoritatea familiilor care doresc să se bucure de o zi la mare.

Apele sunt limpezi și superbe, iar prin scufundare sau snorkeling poți descoperi multe lucruri interesante în apropiere. Există câțiva pini în majoritatea locurilor, care pot oferi umbră în timpul verii. Există diverse opțiuni de cazare în apropiere, nu doar în Limenaria, care se află la 3 km distanță, ci și în apropierea mării.

Plaja Psili Ammos

Vei găsi Psili Ammos în partea de sud a insulei Thassos, la doar 5 km în afara satului Potos. Acest frumos golfuleț are nisip alb fin și ape puțin adânci, potrivite pentru copii. Psili Ammos nu duce lipsă de facilități, fiind complet organizată cu baruri de plajă, taverne, umbrele și șezlonguri.

Este frecventată în principal de tineri dornici să se distreze pe plajă. Accesul este ușor pe drum, iar în zonă există și o livadă de măslini care oferă umbră.

Plaja Μakryammos

La doar 2 km în afara Limenas, vei găsi Makryammos, o altă plajă cu peisaje minunate, care a primit și ea Steagul Albastru. Apele sale sunt relativ calde și cristaline, iar fundul mării este acoperit de nisip moale. Accesul este foarte ușor pe drumul principal, iar plaja oferă și spații de parcare gratuite pentru cei care doresc să plătească taxa de intrare pentru a accesa plaja.

Sunt diverse taverne și baruri de plajă adiacente plajei. De obicei, nu este aglomerată, deși acest lucru depinde de momentul zilei și de luna în care vizitezi.

Plaja Pachis

La plaja Pachis poți găsi contraste mari de nuanțe de smarald, turcoaz și albastru adânc în apele sale. Plaja Pachis este la doar 7 km în afara Limenasului și spre vest, în apropiere de plaja Glyfoneri. Este înconjurată de vegetație densă și munte, creând un peisaj deosebit.

Plaja este organizată cu facilități, cum ar fi baruri de plajă, taverne și șezlonguri, iar accesul este facil prin drumul principal. Există locuri de parcare gratuite disponibile.

Plaje celebre în Thassos

Plaja Paradis

Una dintre cele mai populare plaje din Thassos, plaja Paradis și frumusețea sa exotică sunt printre locurile pe care nu le poți rata în timpul vizitei pe insulă. Își datorează numele vegetației dese și luxuriante, a apelor ușor albastre și a malului nisipos care pare un paradis tropical. Plaja se află în apropierea satului Kinira, care se află în partea de est a insulei și este la aproximativ 22 km distanță de Limenas.

Plaja Aliki

Unul dintre cele mai speciale peisaje din Thassos este plaja Aliki. Se află în partea de sud-est, cu o cariera de marmură antică în apropiere. Este una dintre cele mai vizitate și iubite plaje din Thassos, deoarece apele sale sunt protejate de două golfuri naturale, liniștite și cristaline. Plaja, ușor accesibilă, este împărțită în două părți datorită morfologiei sale, iar partea de vest este bine organizată, cu taverne și baruri de plajă care oferă tot felul de facilități, în timp ce partea de est rămâne mai izolată și mai potrivită pentru cei care se bucură de discreție.

Malul este format din pietriș și nisip, iar pe partea de est există mult spațiu liber. Toată regiunea are o valoare arheologică imensă, cu două biserici paleocreștine (bazilici) și ruinele antice ale carierei. Este ideală atât pentru iubitorii de drumeții, cât și pentru cei care fac snorkeling, deoarece adâncurile mării au multe de oferit!

Alte plaje celebre din Thassos sunt: Plaja Makryammos, Golden Beach, Agios Ioannis, Pefkari, Livadi, Metalia, Potos, Astris sau Skala Maries.

Plaje neamenajate pe insula Thassos

Thassos a fost întotdeauna una dintre cele mai autentice și mai liniștite destinații de vacanță din nordul Greciei.

În ultimii ani, deși insula a devenit o destinație foarte populară, în special pentru călătorii care vin cu mașina din țările vecine din Balcani, insula și-a păstrat totuși tradiția și caracterul grecesc și are încă multe de oferit.

Cel mai bun mod de a vizita aceste plaje neamenajate este să închiriezi o mașină sau chiar mai bine un vehicul 4×4.

Plaja Fari

Fari este o plajă pietruită cu ape cristaline turcoaz, situată la câțiva kilometri de satul Skala Maries.

Există un semn "Archeological Site Fari" pe partea dreaptă a drumului principal care vine dinspre Limenaria spre Skala Maries și aici este locul unde trebuie să virezi pentru a coborî pe plajă.

Deoarece drumul de acces este un drum de pământ, ai nevoie de un vehicul 4×4 sau, în caz contrar, nu ezita să parchezi mașina pe drum și să cobori pe jos până la plajă. Îți va lua aproximativ 15 minute.

Plaja nu are facilități precum șezlonguri, umbrele sau facilități pentru a cumpăra băuturi, așa că ia-ți cu tine tot ce ai nevoie pentru a te bucura de această plajă frumoasă și relaxantă. Fari este, de asemenea, un loc perfect pentru a face snorkeling.

Plaja Agia Anna

O altă plajă liniștită și exotică este Agia Anna, în apropiere de Astris. Pentru mult timp, acest loc a fost una dintre cele mai secrete plaje din Thassos, deoarece nu avea niciun semn și nicio promovare, deși este una dintre cele mai frumoase și ușor accesibile plaje.

Golful este relativ mic, cu nisip fin și ape limpezi, înconjurat de pini care oferă locul perfect pentru a te relaxa.

Recent au fost construite câteva studiouri deasupra plajei, dar Agia Anna este încă un loc liniștit chiar și în timpul sezonului de vârf. Există câteva șezlonguri și umbrele de soare de închiriat, dar nu există un bar pe plajă pentru a cumpăra băuturi/alimente.

Salonikios Beach

Plaja Salonikios este un loc de vizitat mai ales pentru a admira priveliștile magnifice ale apusului de soare! Este situată în Astris și este bine semnalizată de pe drumul principal. De fapt, este foarte aproape de sediul central al companiei și de benzinăria Thassos Oil.

Deși are o cantină și șezlonguri de închiriat, locul rămâne virgin și idilic și atrage mulți călători în rulote și iubitori de natură. Plaja Salonikios este, de asemenea, un paradis pentru snorkeling, deoarece are stânci mari sub apă.

Plaja Livadi

Frumosul golf de sub Mănăstirea Mihail Arhanghelul este o altă plajă izolată care nu trebuie ratată. În mare parte cu pietricele și părți pietroase, este ideală pentru snorkeling în apele curate, de un albastru profund. Are șezlonguri și umbrele de soare de închiriat, dar este mult mai puțin aglomerată decât alte plaje din apropiere. Drumul de acces în jos este un drum de pământ, dar merită cu siguranță o vizită, scrie greeka.com.

Plaja Kinyra

Ultima, dar nu cea din urmă, este frumoasa așezare Kinyra, situată în partea de est a insulei, are două plaje frumoase cu pietriș și ape curate și strălucitoare. Are câteva facilități cu mâncare și băuturi disponibile și facilități pentru înot și plajă (șezlonguri, umbrele).

Plajele sunt ușor accesibile de pe drumul principal.

Alte atracții naturale în Thassos, Grecia

Prima oprire în Thassos va fi în portul său principal, Limenas, capitala insulei. Înconjurată de munți, plantații de măslini și o pădure de pini, oferă unele dintre cele mai pitorești decoruri pe care le poți găsi în Thassos.

Fiind centrul administrativ și comercial al insulei, Limenas are o piață vibrantă, plină de magazine, tarabe, chioșcuri și chiar vânzători ambulanți.

Oricât de mult îți vor plăcea plajele din Thasos, nu trebuie să sari peste o vizită în satele de munte de pe insulă. Panagia, de exemplu, vechea capitală a Thassosului, este superbă.

Acest sat tradițional se află în aval de Muntele Ipsarion și canalizează izvorul de munte prin multiple canale și fântâni.

Simpla plimbare prin Panagia constituie o experiență minunată pe care o vei ține minte mult timp.

În partea de sud a munților Thassos, Theologos este o altă veche capitală a Thassosului, de data aceasta în timpul ocupației otomane.

În mijlocul satului, o cărare scurtă duce la o cascadă care îți taie respirația, unde apa limpede și rece vine direct de la sursă într-o mică piscină. Acesta este un peisaj pe care nu trebuie să îl ratezi.

Plimbă-te printre casele tradiționale din piatră în stil macedonean din jurul satului.

Urmează cărările pietruite și lasă-te pierdut în frumusețea lui Theologos.

Ipsario este cel mai înalt vârf din Thassos, situat la 1.204 metri de la nivelul mării. Așa că dacă ai chef de o drumeție, poți face asta și vei avea parte de o priveliște spectaculoasă.

Puteți porni din satul de munte Kazaviti sau chiar din așezarea de la malul mării Skala Potamia, care se află la umbra lui Ipsario.

Dacă sunteți în căutarea unor lucruri unice de făcut în Thasos, luați în considerare explorarea sitului arheologic de la Aliki, în partea de sud a insulei. Această mică peninsulă stâncoasă a fost cândva o carieră de marmură înfloritoare, de unde navele puteau încărca imediat roci mari de marmură. Sursele o datează încă din secolul al XII-lea î.Hr.

Arhitectura și tehnologia folosită pentru a muta marmura în nave erau înaintea timpului lor. Și puteți afla totul despre asta în timp ce vă plimbați prin sit, deoarece există numeroase panouri cu texte și explicații detaliate.

