Litoralul a fost împânzit de polițiști, care îi opresc pe turiști să se arunce în valuri. „Vor să se relaxeze, nu le pasă”

După un weekend agitat la mare în care patru turiști și-au pierdut viața și alții au fost scoși la limită din valuri, marți, pe plaje au patrulat polițiștii și, mai nou, jandarmii, pe ATV-uri.

Salvamarii au arborat steagul roșu, dar pentru că nu i-au convins pe oameni să iasă din apă, au chemat agenții și jandarmii. Doar ei le pot da amenzi celor care nu respectă interdicțiile.

Când turiștii nu ascultă avertismentele salvamarilor și își pun viața în pericol intrând în valuri, pot fi chemați în ajutor polițiștii și jandarmii.

În Saturn, jandarmii au patrulat cu ATV-uri, în timp ce în Jupiter au fost prezenți polițiștii.

În aceste stațiuni, în care cel mai probabil curenții au format gropi adânci, s-au înecat în weekend patru oameni, iar pericolul persistă.

Răzvan Viza, salvamar: „Dimineață toți au venit și au intrat în mare. Intrau, îi scoteam într-o parte. Se pare că singura soluție e ajutorul poliției. Ei spun că au venit în vacanță, vor să se relaxeze, nu le pasă de riscul la care se expun. Efectiv nu cred că pericolul este real.”

În această vară, pe litoral sunt detașați peste o mie de angajați MAI, care au ca misiune principală siguranța cetățenilor.

Daniel Otopan, jandarm: „Efectuăm misiuni de patrulare pentru a scoate turiștii din apa mării, pentru a evita evenimentele nefericite.”

Bărbat: „Am intrat că n-am văzut steagul. Dar ne conformăm.”

Femeie: „Pe valurile astea nu au ce căuta în apă. Mi se pare normal să nu intri în apă. Își pun viața în pericol singuri.”

Femeie: „A venit val după val, m-a rostogolit, m-a băgat la fund, nu știam ce se întâmplă cu mine și cineva m-a scos de acolo.”

Atât jandarmii, cât și polițiștii îi pot amenda pe cei care nu respectă interdicția de a intra în apă când este arborat steagul roșu.

Olimpia Ceară, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei.”

Tot în sudul litoralului a fost chemat un elicopter SMURD pentru salvarea unui turist.

Meteorologii spun că și mâine vor fi valuri, așa că, cel mai probabil, steagul roșu va rămâne arborat.

