Insulele Cíes sunt la 45 de minute cu feribotul din orașul Vigo, în nord-vestul Spaniei. Arhipelagul cuprinde trei insule principale: Monteagudo (Nord), Do Faro (Central) și San Martiño (Sud). Monteagudo și Do Faro sunt legate printr-o plajă de 1.200 de metri, cu o lagună pe o parte și oceanul pe cealaltă, potrivit Express.

Nu există resorturi all-inclusive. Insulele sunt aproape nelocuite, iar infrastructura constă doar într-un mic supermarket și câteva restaurante. Vizitatorii petrec, de regulă, doar câteva ore explorând plajele și traseele dintre cele două insule mari.

În sezonul de vârf – Paște și perioada mai–septembrie – doar 1.800 de persoane pot vizita zilnic, cu autorizație prealabilă. În restul anului, limita scade la 450 de vizitatori pe zi, menținând locul liniștit și nealterat.

Plaja Rodas – cea mai frumoasă din lume

Plaja care leagă insulele, Rodas, a fost numită de The Guardian cea mai bună plajă din lume. Publicația a descris insulele ca „Maldivele sau Seychelles ale Spaniei – plaje albe superbe, ape turcoaz… un paradis neatins.”

Drumețiile sunt principala atracție, cu trasee ușor de parcurs și peisaje spectaculoase. Scufundările oferă o altă perspectivă asupra frumuseții naturale a insulelor, parte a Parcului Național Islas Atlánticas. Accesul este controlat, pentru protejarea faunei sălbatice.

Cei care doresc mai mult decât o excursie de o zi pot opta pentru camping, cu corturi preinstalate și vedere la lagună și mare. Fără poluare luminoasă, nopțile petrecute aici sunt ideale pentru privitul stelelor, iar plajele devin doar ale vizitatorilor care rămân peste noapte.

Activități pentru întreaga familie

Camping Islas Cíes oferă snack bar, dușuri calde, club pentru copii și activități precum caiac și snorkeling, perfecte pentru a explora insulele.

Monteagudo și Do Faro sunt deservite de feriboturi regulate, însă San Martiño, cea mai sudică insulă, poate fi vizitată doar cu barca privată. Plajele cu nisip alb și palmierii fac ca vizita să semene cu o escapadă în Caraibe, oferind liniște și natură neatinsă.

