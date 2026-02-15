Insula din Italia cunoscută drept „perla neagră” a Mediteranei. Ce să vezi, unde să mergi și ce să mănânci

O insulă italiană este diferită de orice altă destinație din Mediterană — sălbatică, vulcanică și surprinzător de autentică. Dacă visezi la o escapadă în natură, departe de turismul de masă, Pantelleria merită descoperită.

Modelată de originile sale vulcanice, Pantelleria este renumită pentru peisajele dramatice, palmierii robuști și golfurile de culoare smarald. Inițial, a fost numită Bent-el-Riah („fiica vântului” în arabă), datorită vânturilor puternice care bat pe insulă pe tot parcursul anului. În zilele cele mai senine, coasta Africii apare la orizont, ca o siluetă umbroasă suspendată între cerul cald, colorat de apus, și Marea Mediterană. Iată ce trebuie să știi despre această insulă italiană spectaculoasă. Despre Pantelleria Pantelleria este o insulă de origine vulcanică situată între Africa și Europa, în inima Mării Mediterane, aparținând Siciliei. Este cunoscută drept „Perla Neagră” datorită peisajului său sălbatic și fascinant, plin de contraste și surprize. Pantelleria este o insulă satelit a Siciliei, dar, din punct de vedere geografic, se află mai aproape de Tunisia decât de Europa. Vara, populația crește considerabil, deoarece italienii vin pe insulă în căutarea soarelui, a înotului în apele azurii strălucitoare și a băilor în izvoarele termale. Peisajul luxuriant este caracterizat de vegetație mediteraneană și presărat cu dammusi, case tradiționale din piatră cu domuri albe, datând din perioada în care insula era condusă de arabi. Podgoriile, plantațiile de capere și măslinii produc vinuri apreciate, capere și ulei de măsline. Citește și Interdicție pentru turiști într-o destinație populară din Europa. Alcoolul nu se mai vinde după ora 20:00 Această insulă fermecătoare a atras numeroase personalități bogate și celebre, inclusiv pe regretatul Giorgio Armani, care deține aici o vilă. Pantelleria este genul de destinație în care mergi atunci când vrei să scapi de stresul vieții cotidiene și să te reconectezi cu natura. „Pantelleria este mai mult decât o simplă destinație: este o experiență în care frumusețea brută a naturii se întâlnește cu tradițiile durabile ale vieții insulare”, spune Gabriela Favara, care a crescut vizitând insula împreună cu familia sa, conform travelandleisurseasia.

Ce să vezi în Pantelleria Municipalitatea siciliană oferă numeroase locuri de vizitat, printre cele mai importante fiind lacul Specchio di Venere, Castelul Barbacane, Giardino Pantesco și Montagna Grande. Lago Specchio di Venere Printre minunile naturale ale insulei Pantelleria se numără Lago Specchio di Venere (Lacul Oglinda lui Venus), unul dintre cele mai fascinante locuri. Este un bazin de origine vulcanică, alimentat de izvoare subterane și înconjurat de un peisaj spectaculos. Numele provine dintr-o legendă antică potrivit căreia lacul era oglinda preferată a zeiței iubirii, Venus, care se reflecta în apele sale înainte de a se întâlni cu iubitul ei, Bacchus, scrie visititaly. Lacul are o culoare verde smarald care își schimbă nuanțele în funcție de lumina soarelui și de algele de pe fundul apei. Apele sale sunt calde și sărate, cu temperaturi între 40 și 50°C. Pe malul sudic ies la suprafață izvoare termale bogate în sulf și alte minerale benefice pentru sănătate. Nămolul de pe fundul lacului are proprietăți terapeutice pentru piele și este folosit în tratamente estetice și balneare. Lacul este ușor accesibil din Bugeber, cu mașina sau bicicleta.

Castelul Barbacane Castelul Barbacane este o fortăreață veche care domină portul istoric și își datorează numele unei fortificații exterioare numite barbacană, construită pentru a apăra accesul în port de atacurile inamice. Din cauza unei erori a unui funcționar din secolul al XIX-lea, numele Barbacane a fost atribuit întregului castel. Fortăreața are origini foarte vechi: a fost construită de bizantini între secolele VI și VII, iar în secolul al XII-lea a fost modificată și extinsă de normanzi, care au adăugat un turn rotund cu o cruce gravată în partea superioară, simbol al recuceririi creștine a insulei după trei secole de dominație arabă. Vizitând castelul, poți descoperi încăperile care au avut diferite funcții: temnițele pentru prizonieri, reședința guvernatorului, spațiile pentru trupele militare și turnul Sfântului Barnaba, unde era depozitată muniția. Pe turnul circular se află un ceas cu două clopote, dintre care unul datează din anul 1750.

Giardini Panteschi (Grădinile din Pantelleria) Grădinile Pantelleria sunt structuri circulare din piatră uscată care protejează plantele de vânt și secetă. Originea lor este foarte veche, probabil legată de prezența arabilor pe insulă, iar valoarea lor culturală și peisagistică este considerată inestimabilă. Din acest motiv, FAI (Fondul Național Italian pentru Patrimoniu) a sprijinit includerea lor în patrimoniul UNESCO, protejând astfel o tradiție unică în lume.

Montagna Grande Montagna Grande („Muntele Mare”), situat la 836 metri deasupra nivelului mării, este cel mai înalt punct al insulei Pantelleria. Vârful domină insula și oferă peisaje spectaculoase. Face parte din Rezervația Naturală Orientată Pantelleria, o zonă protejată care conservă o biodiversitate bogată de plante și animale tipice vegetației mediteraneene. Pentru a ajunge la vârf se poate urma un drum asfaltat care pornește din contrada Sibà, iar pe traseu există mai multe poteci care duc la puncte de belvedere. De aici se pot admira craterul muntelui Gibele, zonele Khamma și Tracino și, în zilele senine, coasta Siciliei. O altă atracție a Montagna Grande sunt „favare”, fumarole naturale care demonstrează activitatea vulcanică încă prezentă pe insulă. Montagna Grande este o destinație de neratat pentru iubitorii de natură și drumeții.

Ce să mănânci pe insulă Pesto Pantesco Unul dintre preparatele emblematice ale insulei Pantelleria este pesto pantesco, un condiment proaspăt și aromat preparat din roșii coapte, capere, usturoi, migdale, busuioc și ulei de măsline extravirgin. Această rețetă simplă, dar gustoasă, reflectă autenticitatea insulei și poate fi folosită pentru a asezona pastele sau ca sos pentru felurile principale, conform jardinpantelleria. Salate din Pantelleria Un alt exemplu de bucătărie tradițională este insalata pantesca, un preparat de vară care combină cartofi fierți, capere, roșii, ceapă și măsline. Fiecare îmbucătură surprinde aroma autentică a insulei, fiind ideală pentru un prânz ușor în zilele călduroase. Deserturi tradiționale Tradiția de patiserie din Pantelleria este la fel de remarcabilă. Printre cele mai apreciate deserturi se numără mustazzola, biscuiți cu aromă intensă datorită umpluturii de miere și scorțișoară, și cassatelle, ravioli dulci umpluți cu cremă fină de ricotta, o adevărată încântare pentru papilele gustative. Fermele din Pantelleria oferă experiențe unice, cu tururi ghidate care permit descoperirea procesului de producție a caperelor și a vinului Passito. Aici ai ocazia să întâlnești producători locali, să le asculți poveștile și să degusti produsele chiar la locul de origine. Restaurante și trattorii Pentru cei care preferă preparatele gata pregătite, restaurantele și trattoriile din Pantelleria oferă meniuri care pun în valoare tradițiile culinare locale, adesea reinterpretate într-o manieră modernă. Este o experiență de neratat pentru a descoperi aromele insulei în forma lor autentică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , , , Dată publicare: