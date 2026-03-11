Și nu este singurul loc din țară unde se schiază. În Poiana Brașov, pârtiile sunt încă albe dar, la 12 grade Celsius în miezul zilei, zăpada e moale și schiatul nu mai e la fel de spectaculos ca iarna.

Ca să-i atragă totuși pe turiști, administratorii instalațiilor de transport pe cablu au redus prețurile la jumătate. Iar Primăria Brașov a decis ca toate instalațiile să pornescă mai devreme cu o jumătate de oră.

Schior: ”Eu de obicei schiez dimineața, sunt mai tari pârtiile. E cald, e bine, nu mai trebuie să ne îmbrăcăm așa tare și pârtiile sunt foarte bune".

Schioare: ”Am venit de vreo 2 ore și chiar a fost zăpada foarte bună, acum de la soare începe să se moleșească, dar încă merge".

Dan Ghiță, viceprimarul Municipiului Brașov: ”De la ora 8 și 30 de minute până la ora 15 și 30 de minute".

Pe Platoul Bucegilor zăpada are și acum 2 metri

Schioare: ”Chiar este foarte, foarte liber. Nu stai la coadă aproape deloc, este excelent!".

Conștienți că iarna s-a dus, unii hotelieri încearcă să-i ademenească pe turiști cu tot felul de activități.

Bianca Socol, director hotel: ”Tarifele la cazare s-au redus între 30 și 40 %".

În medie, un sejur de două nopți pentru o familie cu un copil costă între 2.000 și 2.500 de lei.

Mihai Moisescu, director operațional: ”Îi atragem cu procedurile noastre: masaje, terapii, estetici corporale, estetici faciale, avem kids club interior și exterior".

Gabriel Roșca, managerul unui hotel: ”Putem vorbi de o extraordinară perioadă pentru a petrece un sejur cu familia".

La Sinaia, pârtiile sunt în continuare în formă excelentă. Pe Platoul Bucegilor zăpada are și 2 metri, astfel că tarifere ramân neschimbate deocamdată.