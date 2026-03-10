Parcul a luat naștere în 1977 și avea, inițial, o suprafață de 80 de hectare. Iată cum ajungi aici și ce poți vedea în interiorul parcului.

Cum ajungi

Parcul Plumbuita se află în cartierul Colentina, așa că poți ajunge ușor dacă mergi cu metroul până la stația Obor (M1). De acolo, poți continua drumul cu autobuzul sau tramvaiul.

Poți lua următoarele autobuze: 182, 282, 243 opresc în apropiere (stații pe Șoseaua Colentina sau zona Lacul Plumbuița).

Tramvaiul 21 sau 36 ajunge până la stațiile de pe Șoseaua Colentina și de acolo mai mergi doar câteva minute pe jos până la parc.

Parcul se află lângă Lacul Plumbuița, între Șoseaua Colentina și zona Andronache.

Descriere

Parcul Plumbuita a fost amenajat ca zonă de agrement în 1977, iar la momentul inaugurării avea o suprafață de aproximativ 80 de hectare. De la început, parcul a fost dotat cu alei, terenuri de joacă pentru copii, o pergolă cu mese și scaune, dar și un curs artificial îngust de apă, traversat de mai multe poduri. Mai târziu, au fost adăugate și alte facilități, printre care un teren de fotbal cu acces pe bază de taxă și o fântână arteziană modernă amplasată pe lac de către Primăria Sectorului 2.

Pe latura dinspre Șoseaua Colentina, într-o zonă împrejmuită, se organizează periodic târguri de animale de companie și păsări exotice.

În februarie 2025, Parcul Plumbuita a intrat într-un amplu proces de reamenajare care a inclus cele trei zone principale: Plumbuita I, Plumbuita II și Insula Plumbuita.

Valorea proiectului s-a ridicat la aproximativ 18,5 milioane de euro, bani proveniți din finanțare europeană.

Planul de modernizare a inclus refacerea aleilor, realizarea de piste pentru alergare și biciclete pe malul lacului, înlocuirea mobilierului urban și amenajarea unor noi spații de recreere.

Anterior, o mare parte a parcului se afla într-un stadiu avansat de degradare.

Mănăstirea Plumbuita

Mănăstirea Plumbuita se află în apropierea râului Colentina, pe Strada Plumbuita nr. 58 Lăcașul are hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și este condus în prezent de starețul Protos. Justin Bulimar.

Poți ajunge la mănăstire cu autobuzele 182 și 282, tramvaiul 21 sau troleibuzul 66, stația Doamna Ghica.

Aici sunt păstrate părți din moaștele Sfântului Nicolae, Sfântului Gheorghe, Sfântului Pantelimon și Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

Mănăstirea este un monument de arhitectură ridicat în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Construcția a început în anul 1560, din inițiativa domnitorului Petru cel Tânăr, fiul lui Mircea Ciobanul și al Doamnei Chiajna, iar lucrările au fost continuate de Alexandru al II-lea Mircea și Mihnea Turcitul. În 1585, mănăstirea a fost închinată Mănăstirii Xiropotamu de la Muntele Athos. Denumirea de „Plumbuița” provine de la acoperișul bisericii, care a fost mult timp acoperit cu tablă de plumb, conform manastirea-plumbuita.ro.

La sfârșitul secolului al XVI-lea, mănăstirea a devenit un centru cultural de referință. În 1573 a fost instalată aici prima tiparniță din București, a treia din Țara Românească, unde au fost tipărite primele cărți din capitală, printre care două Tetraevangheliare și o Psaltire.

Îîn 1595, biserica a fost afectată de distrugeri și de un incendiu în 1614, iar în anul 1647 a fost reconstruită din temelii la ordinul domnitorului Matei Basarab, care a ridicat și zidurile de apărare și Casa Domnească.

Ulterior, în secolul al XIX-lea, mănăstirea a intrat într-o perioadă de declin. Cutremurul din 1802 a produs daune grave, iar în timpul Revoluției de la 1848 actuala mănăstire era folosită drept închisoare politică.

Între 1933 și 1940 au fost realizate restaurări, finalizate în 1955, prin grija Patriarhului Justinian. Biserica a fost resfințită în 24 iunie 1958.