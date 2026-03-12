Situația exercită presiuni severe asupra producătorilor interni, în ciuda unei ordonanțe guvernamentale adoptate pentru limitarea accesului acestor produse, arată news.ro.

„Este nevoie de eforturi conjugate și de măsuri clare pentru a proteja sectorul zahărului din România. Autoritățile trebuie să identifice soluții prin care produsele de origine ucraineană care distorsionează piața să fie limitate", a declarat Mihai Dimitriu, vicepreședinte al Federației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România.

Operatorii economici susțin că au fost identificate fluxuri logistice complexe prin care marfa ucraineană este tranzitată, depozitată sau redirecționată înainte de a fi reambalată și redistribuită în spațiul comunitar, inclusiv în România, sub diferite etichete comerciale. Prețurile reduse ale acestor produse creează presiuni asupra producătorilor europeni, care întâmpină dificultăți în a concura în aceleași condiții.

„Ne confruntăm cu o situație extrem de dificilă. Unele multinaționale promovează la raft zahăr provenit din Ucraina la prețuri foarte scăzute. Dacă această situație continuă, există riscul ca o parte importantă a industriei zahărului din România să dispară", avertizează Mihaela Neagu, proprietarul Fabricii de Zahăr Premium Luduș.

Impactul se resimte direct în lanțul de producție al zaharului. „Din ce în ce mai puțini fermieri aleg să cultive sfeclă de zahăr. Prețul foarte mic al zahărului din piață se reflectă direct în prețul pe care îl putem obține pentru sfecla de zahăr. Este o cultură costisitoare, care necesită investiții și multă muncă, iar la prețurile actuale devine dificil de susținut", explică Paul Covrig, fermier cultivator de sfeclă.

Reprezentanții sectorului solicită măsuri urgente pentru restabilirea echilibrului pe piață și sprijinirea producției interne, menționând că în mai multe state europene există politici de susținere a producătorilor locali.