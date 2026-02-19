Insula din Marea Mediterană de care nu mulți au auzit. Plaje liniștite, stânci spectaculoase și temperaturi plăcute. FOTO

Situată lângă Malta, o insulă mai mare și foarte vizitată, Gozo oferă o alternativă liniștită pentru cei care caută relaxare departe de mulțimi. În timp ce Malta e cunoscută pentru viața de noapte și obiectivele istorice, Gozo se remarcă printr-o atmosferă calmă și un ritm mai lent, ideal pentru plimbări și momente de respiro, potrivit Express.

Samantha Debono, expertă în călătorii și cunoscută online ca „Maltese Wanderer”, recomandă vizitarea insulei în această perioadă pentru cea mai bună experiență.

„Gozo iarna și la începutul primăverii poate fi descrisă într-un singur cuvânt: LINIȘTITĂ. Locul este extrem de calm, cu mult mai puțini vizitatori decât vara, fără aglomerație, fără cozi la muzee și aproape deloc trafic pe drumuri”, a explicat ea.