Insula din Marea Mediterană de care nu mulți au auzit. Plaje liniștite, stânci spectaculoase și temperaturi plăcute. FOTO

Stiri Turism
Shutterstock 2552543541
Shutterstock

Gozo, o insulă mică din Marea Mediterană situată lângă Malta, cucerește prin dealurile sale verzi, stâncile spectaculoase și plajele liniștite, fiind locul perfect pentru relaxare și evadări departe de aglomerație.

autor
Mihaela Ivăncică

Situată lângă Malta, o insulă mai mare și foarte vizitată, Gozo oferă o alternativă liniștită pentru cei care caută relaxare departe de mulțimi. În timp ce Malta e cunoscută pentru viața de noapte și obiectivele istorice, Gozo se remarcă printr-o atmosferă calmă și un ritm mai lent, ideal pentru plimbări și momente de respiro, potrivit Express.

Samantha Debono, expertă în călătorii și cunoscută online ca „Maltese Wanderer”, recomandă vizitarea insulei în această perioadă pentru cea mai bună experiență.

„Gozo iarna și la începutul primăverii poate fi descrisă într-un singur cuvânt: LINIȘTITĂ. Locul este extrem de calm, cu mult mai puțini vizitatori decât vara, fără aglomerație, fără cozi la muzee și aproape deloc trafic pe drumuri”, a explicat ea.

Shutterstock 2294697883
×

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

ULTIMELE ȘTIRI

Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein

Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein

Vin minerii în București. CNS Cartel Alfa susține ”ferm și necondiționat” protestele

Vin minerii în București. CNS Cartel Alfa susține ”ferm și necondiționat” protestele

Șantierul Naval Mangalia, cândva simbol al forței navale a României, se zbate acum în insolvență, după ani de pierderi

Șantierul Naval Mangalia, cândva simbol al forței navale a României, se zbate acum în insolvență, după ani de pierderi

CELE MAI CITITE

Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Mugur Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, vii cu inflaţia în jos, dar şi cu o recesiune de toată frumuseţea

Mugur Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, vii cu inflaţia în jos, dar şi cu o recesiune de toată frumuseţea

HARTĂ în timp real. Toate autostrăzile au fost deblocate. Circulația rămâne oprită pe mai multe DN-uri din cauza ninsorii

HARTĂ în timp real. Toate autostrăzile au fost deblocate. Circulația rămâne oprită pe mai multe DN-uri din cauza ninsorii

După magistrați, Bolojan vrea să taie și restul pensiilor speciale. „În martie vom veni cu proiecte de legi”

După magistrați, Bolojan vrea să taie și restul pensiilor speciale. „În martie vom veni cu proiecte de legi”

Cu cine împarte Nicușor Dan rolul de observator la Consiliul pentru Pace. Lista participanților la reuniunea lui Trump

Cu cine împarte Nicușor Dan rolul de observator la Consiliul pentru Pace. Lista participanților la reuniunea lui Trump

Horoscop 19 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va recupera niște bani

Horoscop 19 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va recupera niște bani

Gozo este mult mai verde decât Malta, iar explorarea pe jos sau cu bicicleta poate fi o experiență memorabilă. Printre cele mai spectaculoase obiective se numără Golful Dwejra, o formațiune stâncoasă impresionantă, și Fungus Rock, sau Mushroom Rock, unde crește o floare rară, apreciată de Cavalerii Sfântului Ioan pentru proprietățile sale vindecătoare.

Vizitatorii pot explora golfurile ascunse cu barca, pot face snorkeling în apele limpezi sau pot admira apusurile spectaculoase de pe coastă. Totodată, plimbările prin Victoria, capitala Gozo, dezvăluie clădiri de culoarea mierii și străduțe înguste pline de cafenele, brutării și magazine independente.

În centrul Victoriei se află Cetatea, o fortificație veche de peste o mie de ani, de unde se poate vedea întreaga insulă și Malta în larg. .

Chiar și spre sfârșitul iernii, Gozo se bucură de temperaturi plăcute între 15 și 18°C. În plus, prețurile hotelurilor sunt foarte rezonabile, ceea ce face insula o opțiune accesibilă pentru o escapadă mediteraneană în afara sezonului aglomerat.

Înscrieri pentru cursuri gratuite de programare. Peste 14.000 de copii au învățat să ”comunice” cu computerul

Sursa: Express

Etichete: Gozo, insula, malta, turisti,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Logodnă olimpică! Hocheista Hilary Knight și patinatoarea Britanny Bowe și-au oficializat relația la Milano
Logodnă olimpică! Hocheista Hilary Knight și patinatoarea Britanny Bowe și-au oficializat relația la Milano
Citește și...
Un oraș mai puțin popular din Franța este considerat o bijuterie ascunsă. Destinație spectaculoasă, departe de aglomerație
Stiri Turism
Un oraș mai puțin popular din Franța este considerat o bijuterie ascunsă. Destinație spectaculoasă, departe de aglomerație

Nancy, oraș francez adesea ignorat de turiști, este precum o bijuterie ascunsă: fațade baroce, porți aurii și străzi fermecătoare care fac fiecare vizită memorabilă. O destinație spectaculoasă de explorat.

Interdicție pentru turiști într-o destinație populară din Europa. Alcoolul nu se va mai vinde după ora 20:00
Stiri Turism
Interdicție pentru turiști într-o destinație populară din Europa. Alcoolul nu se va mai vinde după ora 20:00

Una dintre destinațiile de vacanță preferate din Europa introduce, din această vară, o nouă interdicție care se va aplica tuturor vizitatorilor. 

O destinație turistică celebră din Italia limitează grupurile mari de vizitatori pentru a reduce aglomerația estivală
Stiri Turism
O destinație turistică celebră din Italia limitează grupurile mari de vizitatori pentru a reduce aglomerația estivală

Insula italiană Capri va interzice, începând de vara aceasta, accesul grupurilor de peste 40 de persoane, pentru o mai bună gestionare a afluxului de vizitatori, transmite agenţia italiană ANSA.

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan a anunțat Agenția de rating Moody’s că ”bugetul pentru 2026 are țintă un deficit bugetar de 6,2%”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan a anunțat Agenția de rating Moody’s că ”bugetul pentru 2026 are țintă un deficit bugetar de 6,2%”

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Agenției internaționale de rating Moody’s.

Informare meteo. Vin ploi care se vor transforma în ninsori. Se anunță polei, strat de zăpadă, vânt și viscol
Vremea
Informare meteo. Vin ploi care se vor transforma în ninsori. Se anunță polei, strat de zăpadă, vânt și viscol

ANM a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00, care anunță precipitații moderate cantitativ, polei, ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Ministrul Apărării reclamă o ”dezinformare intenţionat întreţinută”, în încercarea de a alipi militarii de magistraţi
Știri Actuale
Ministrul Apărării reclamă o ”dezinformare intenţionat întreţinută”, în încercarea de a alipi militarii de magistraţi

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, reclamă, miercuri seară, o ”dezinformare intenţionat întreţinută”, în încercarea de a alipi pensionarii militari de magistraţi, deşi situaţiile sunt complet diferite. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Februarie 2026

03:12:00

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Februarie 2026

01:42:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

PAOK - Celta Vigo, de la 19:45 Echipe probabile + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Sport

Șir de 7 victorii, oprit. Stabilită la Dubai, Sorana Cîrstea a jucat „în deplasare” meciul de „acasă.” Nebunia care a avut loc în tribune