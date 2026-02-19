Insula din Marea Mediterană de care nu mulți au auzit. Plaje liniștite, stânci spectaculoase și temperaturi plăcute. FOTO

Situată lângă Malta, o insulă mai mare și foarte vizitată, Gozo oferă o alternativă liniștită pentru cei care caută relaxare departe de mulțimi. În timp ce Malta e cunoscută pentru viața de noapte și obiectivele istorice, Gozo se remarcă printr-o atmosferă calmă și un ritm mai lent, ideal pentru plimbări și momente de respiro, potrivit Express.
Samantha Debono, expertă în călătorii și cunoscută online ca „Maltese Wanderer”, recomandă vizitarea insulei în această perioadă pentru cea mai bună experiență.
„Gozo iarna și la începutul primăverii poate fi descrisă într-un singur cuvânt: LINIȘTITĂ. Locul este extrem de calm, cu mult mai puțini vizitatori decât vara, fără aglomerație, fără cozi la muzee și aproape deloc trafic pe drumuri”, a explicat ea.
Gozo este mult mai verde decât Malta, iar explorarea pe jos sau cu bicicleta poate fi o experiență memorabilă. Printre cele mai spectaculoase obiective se numără Golful Dwejra, o formațiune stâncoasă impresionantă, și Fungus Rock, sau Mushroom Rock, unde crește o floare rară, apreciată de Cavalerii Sfântului Ioan pentru proprietățile sale vindecătoare.
Vizitatorii pot explora golfurile ascunse cu barca, pot face snorkeling în apele limpezi sau pot admira apusurile spectaculoase de pe coastă. Totodată, plimbările prin Victoria, capitala Gozo, dezvăluie clădiri de culoarea mierii și străduțe înguste pline de cafenele, brutării și magazine independente.
În centrul Victoriei se află Cetatea, o fortificație veche de peste o mie de ani, de unde se poate vedea întreaga insulă și Malta în larg. .
Chiar și spre sfârșitul iernii, Gozo se bucură de temperaturi plăcute între 15 și 18°C. În plus, prețurile hotelurilor sunt foarte rezonabile, ceea ce face insula o opțiune accesibilă pentru o escapadă mediteraneană în afara sezonului aglomerat.
