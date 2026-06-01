Un tribunal pentru litigii de muncă a obligat compania respectivă să îl plătească pe Shabin Shaji pentru munca pe care acesta era „pregătit, capabil și dispus să o presteze”, potrivit The Guardian.

Crezând că există o „lipsă majoră” de lucrători în domeniul sănătății în Regatul Unit, Shaji a emigrat din Kerala în Stafford, Anglia, și-a cumpărat o mașină pentru serviciu și a urmat cursuri de formare online în 2023.

El a declarat tribunalului că, înainte de a ajunge în Marea Britanie, a cerut sfaturi unui influencer de pe YouTube despre cum să găsească un loc de muncă în Regatul Unit.

Aceasta l-a pus în legătură cu niște agenți cărora le-a plătit 17.000 de lire sterline, după care a fost intervievat pentru un post la Swan Care Solutions prin WhatsApp.

Ulterior, Shaji a primit un certificat de sponsorizare, care îi permitea să locuiască și să lucreze în Regatul Unit pentru Swan Care Solutions.

Însă absolventul de informatică, care lucrase anterior în domeniul sănătății în India, a ajuns într-o sărăcie extremă după ce angajatorul său din Staffordshire nu i-a oferit nimic de muncă, în ciuda numeroaselor sale solicitări.

Viza sa sponsorizată îi interzicea să lucreze pentru un alt angajator mai mult de 20 de ore pe săptămână. În cele din urmă, a reușit să obțină sponsorizare de la un alt angajator în aprilie 2024 – la un an după sosirea sa în Regatul Unit – însă ulterior s-a întors în India din cauza problemelor de sănătate.

Bărbatul în vârstă de 33 de ani a câștigat procesul pentru recuperarea salariilor după ce a cerut ajutorul organizației Work Rights Centre. Reprezentanții organizației au declarat că „mii de persoane” au plătit bani recrutorilor „doar pentru a ajunge în Regatul Unit și a fi abandonate”.

Dora-Olivia Vicol, directoarea executivă a organizației, a adăugat:

„Am văzut caz după caz de lucrători migranți din sectorul îngrijirii cărora li s-a vândut un vis britanic. Și-au lăsat în urmă carierele și familiile doar pentru a găsi sărăcie și abandon din partea angajatorului și a statului. Viza pentru lucrători calificați trebuie reformată complet, astfel încât schimbarea angajatorului să fie mai ușoară atunci când drepturile sau contractele sunt încălcate.”, a precizat ea.

Tribunalul a aflat că angajații Swan Care Solutions i-au sugerat lui Shaji să accepte munci plătite „la negru” și să apeleze la o bancă de alimente atunci când acesta le-a spus că se confruntă cu dificultăți financiare, spunându-i că îl vor contacta când îi va veni „rândul”.

Astfel, compania a fost obligată să-i plătească aproape 35.000 de euro despăgubiri indianului.

Shaji a declarat: „Eram falit și a trebuit să mă bazez pe acte de caritate. Beam apă de la robinet și cumpăram pâine aproape de data expirării pentru a supraviețui. Căutam prin magazinele locale din Stafford banane și pâine gratuite pentru cei aflați în dificultate. Mergeam la biserică, iar duminica, după slujbă, oamenii buni care participau la rugăciune îmi ofereau gustări și ceai, pentru care le sunt foarte recunoscător.”, a precizat el.

El a declarat în fața tribunalului că acțiunile Swan Care Solutions au avut „efecte grave și de lungă durată asupra situației sale financiare și a familiei sale”.

Judecătoarea Edmonds a spus că, deși „nu este complet clar” cum a ajuns inițial Shaji în contact cu Swan Care Solutions, este evident că acesta „a comunicat cu persoane cărora pare să le fi transferat anumite sume de bani”.

Judecătoarea a mai adăugat că licența Swan Care Solutions de a emite certificate de sponsorizare a fost „în cele din urmă revocată” în 2024, parțial pentru că firma nu își plătea angajații până la finalizarea instruirii.

Swan Care Solutions nu a răspuns solicitării de a oferi un comentariu, potrivit The Guardian.