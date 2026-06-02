Vineri, Guvernul a anunțat că familiile și persoanele ale căror locuințe au fost avariate în urma prăbușirii dronei vor primi ajutoare financiare de urgență, în baza unei decizii adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU).

Executivul transmitea că vor fi acordate ajutoare de 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25% și de 25.000 de lei pentru locuințele afectate în proporție mai mare de 25%.

Valoarea despăgubirilor va fi stabilită în urma evaluărilor realizate de comisia constituită prin ordin al prefectului.

Tot prin hotărârea CNSU, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a fost mandatat să promoveze proiectul de hotărâre de Guvern necesar pentru acordarea acestor ajutoare.

Fondurile vor fi alocate prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului. În același timp, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați va transmite toate informațiile necesare pentru acordarea sprijinului financiar.