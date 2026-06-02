Este vorba despre șansa de a face parte din Team Priceless, platforma globală creată în parteneriat cu echipa McLaren Mastercard F1, care aduce înfocații fani ai Formulei 1 aproape de culisele celui mai spectaculos sport cu motor din lume.

Cei doi câștigători vor însoți echipa McLaren la Grand Prix-ul din Austria, de la Spielberg, în perioada 24–29 iunie, bucurându-se de bilete la cursă, cazare, transport, merchandise exclusiv și surprize la fața locului — o experiență once in a lifetime, cum o descrie chiar Banca Transilvania.

Mecanismul de participare este simplu: utilizatorii trebuie să răspundă corect la cinci întrebări grilă despre echipa McLaren, apoi să completeze două întrebări deschise. Cei care finalizează quiz-ul primesc un formular de înscriere și o confirmare pe email.

Înscrierile sunt deschise până pe 14 iunie, iar câștigătorii vor fi anunțați în 16 iunie. Condițiile de participare sunt simple: vârsta de minimum 18 ani și deținerea unui card BT Mastercard McLaren.

Este prima dată când un brand din România poate oferi fanilor locali accesul la această platformă exclusivă Mastercard, după ce BT a devenit partener McLaren începând cu Marele Premiu al Ungariei de la Hungaroring, în 2025.

Anul acesta, liderul bancar din România a extins parteneriatul de succes și pentru cursa din Austria, de la finele lunii iunie, unde doi norocoși fani McLaren pot ajunge în mijlocul echipei, la garajul campionilor.

Quiz-ul poate fi completat la adresa: bancatransilvania.ro/quiz-mclaren