Se estimează că Spania se confruntă cu un deficit de între 20.000 și 30.000 de șoferi calificați, iar cei care practică în prezent această meserie au o vârstă medie de aproximativ 47 de ani. Realitatea este, așadar, următoarea: există o lipsă semnificativă de personal, cei care lucrează acum se apropie tot mai mult de pensionare, iar schimbul de generații este aproape inexistent, potrivit AS.

Totuși, există persoane care și-au părăsit vechile locuri de muncă pentru a deveni șoferi de camion. Acesta este și cazul Andreei Fernández, o tânără de 26 de ani din Pontevedra. Ea a luat această decizie după ce a descoperit profesia în timp ce lucra în depozitul unei firme de distribuție a fructelor. Acolo i-a cunoscut pe șoferii care descărcau marfa, iar acest lucru i-a stârnit curiozitatea. Astfel, a decis să facă pasul.

Astăzi, călătorește fericită prin toată Spania alături de camionul său și de câinele Brugal, însă la început nu a avut sprijinul deplin al celor din jur, din cauza riscurilor asociate profesiei.

Unul dintre aspectele pe care le subliniază este faptul că „nu există un program fix”. Cel puțin nu dacă nu lucrezi pentru o companie care impune ture și orare stabile.

Acest lucru nu o deranjează prea mult, deoarece nu este adepta rutinelor. Cu toate acestea, trebuie să își planifice fiecare detaliu. „Dacă am programată o încărcare mâine la ora 9:00, trebuie să îmi calculez singură timpul necesar pentru a pleca de acasă.”

Pe lângă asta, pot apărea și probleme operaționale care să îi întârzie călătoria, precum ambuteiajele de pe drumurile montane sau timpii de așteptare la centrele de încărcare și descărcare. La un moment dat, povestește ea, a fost nevoită să aștepte chiar și cinci ore.

Un domeniu dominat de bărbați

Pentru a combate singurătatea de pe șosea, Andrea evită imaginea clasică a șoferului de camion care ascultă muzică la volum maxim și este complet izolat. Datorită tehnologiei, spune ea, „majoritatea colegilor mei și cu mine vorbim la telefon, glumim și chiar ne inventăm propriile mici telenovele”.

Deși recunoaște că femeile sunt o minoritate în acest sector — în zona sa a întâlnit doar alte două șoferițe —, acest lucru nu reprezintă o problemă și nici nu este o sursă de comentarii sexiste.

„Dimpotrivă, cred că faptul că sunt femeie este chiar un avantaj, în sensul că găsești întotdeauna pe cineva dispus să te ajute.”