Și nu este singurul loc din țară unde se schiază. În Poiana Brașov, pârtiile sunt încă albe dar, la 12 grade Celsius în miezul zilei, zăpada e moale și schiatul nu mai e la fel de spectaculos ca iarna.
Ca să-i atragă totuși pe turiști, administratorii instalațiilor de transport pe cablu au redus prețurile la jumătate. Iar Primăria Brașov a decis ca toate instalațiile să pornescă mai devreme cu o jumătate de oră.
Schior: ”Eu de obicei schiez dimineața, sunt mai tari pârtiile. E cald, e bine, nu mai trebuie să ne îmbrăcăm așa tare și pârtiile sunt foarte bune".
Schioare: ”Am venit de vreo 2 ore și chiar a fost zăpada foarte bună, acum de la soare începe să se moleșească, dar încă merge".
Dan Ghiță, viceprimarul Municipiului Brașov: ”De la ora 8 și 30 de minute până la ora 15 și 30 de minute".
Pe Platoul Bucegilor zăpada are și acum 2 metri
Schioare: ”Chiar este foarte, foarte liber. Nu stai la coadă aproape deloc, este excelent!".
Conștienți că iarna s-a dus, unii hotelieri încearcă să-i ademenească pe turiști cu tot felul de activități.
Bianca Socol, director hotel: ”Tarifele la cazare s-au redus între 30 și 40 %".
În medie, un sejur de două nopți pentru o familie cu un copil costă între 2.000 și 2.500 de lei.
Mihai Moisescu, director operațional: ”Îi atragem cu procedurile noastre: masaje, terapii, estetici corporale, estetici faciale, avem kids club interior și exterior".
Gabriel Roșca, managerul unui hotel: ”Putem vorbi de o extraordinară perioadă pentru a petrece un sejur cu familia".
La Sinaia, pârtiile sunt în continuare în formă excelentă. Pe Platoul Bucegilor zăpada are și 2 metri, astfel că tarifere ramân neschimbate deocamdată.