La Sinaia, însă, administratorii domeniului schiabil au avertizat că e pericol de avalanșă pe unele părtii.

Încă de la 8 dimineața s-au format primele coloane de mașini pe drumul spre Poiana Brașov. Turiștii și-au dorit să ajungă cât mai repede în stațiunea peste care s-a așternut o jumătate de metru de zăpadă proaspătă. La îmbarcarea în telecabină cozile au bătut toate recordurile.

Zecile de minute de ședere în coadă le-au fost răsplătite turiștilor cu prisosință. Sus, peisajul e cu adevărat de poveste iar zăpada a transformat fiecare bucătică de teren în derdeluș, ring pentru bătăi cu bulgari sau loc pentru fotografii memorabile.

Și pe Valea Prahovei s-au animat stațiunile. În Sinaia, stratul de zăpada măsoară pe alocuri chiar și 2 metri, iar administratorii domeniului schiabil au mucit neîntrerupt în ultimele 24 de ore ca să amenajeze pârtiile.

Se schiază în condiții excelente în zona golului alpin, pe Valea Dorului și Valea Soarelui. În schimb, rămân închise pârtiile de pe abruptul cuprins între cota 1400 și 2000, pentru că e risc uriaș de avalanșă. De altfel, peste zi, câteva plăci de zăpadă au luat-o la vale. Salvamontiștii avertizează turiștii să evite traseele din această zonă.