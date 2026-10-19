„Un nou atac cu rachete balistice ruseşti a avut loc în mai multe valuri în cursul nopţii şi, încă o dată, nu a existat niciun avertisment prealabil din partea partenerilor noştri”, a susţinut liderul ucrainean într-o postare pe X, potrivit Agerpres.

Moscova a ţintit Kievul şi regiunea sa cu 16 rachete balistice şi mai multe alte regiuni ale ţării cu peste 200 de drone între duminică seara şi luni dimineaţa, a precizat Volodimir Zelenski.

Autorităţile au raportat un mort şi opt răniţi la Kiev şi doi morţi la Krivoi Rog, în centrul ţării.

„Ei (ruşii) au vizat din nou infrastructurile şi instalaţiile energetice, dar au fost avariate şi o clinică medicală, o şcoală, o staţie de metrou şi clădiri rezidenţiale obişnuite”, a detaliat Volodimir Zelenski.

Ucraina depinde de informaţiile militare occidentale, în special de cele americane, pentru a detecta atacurile ruseşti şi a declanşa alerte suficient de devreme pentru a avertiza populaţia să se adăpostească.

Kievul a anunţat deja încă de săptămâna trecută că nu a mai fost avertizat de Statele Unite cu privire la iminenţa atacurilor ruseşti.

Însă secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat luni că nu a existat „nicio întrerupere” în schimbul de informaţii cu Kievul, îndemnându-l în acelaşi timp pe Volodimir Zelenski să „se concentreze” asupra modului de a „pune capăt războiului”.

Preşedintele Donald Trump l-a acuzat duminică pe omologul său ucrainean că „nu doreşte să pună capăt” războiului cu Rusia, pe fondul reaprinderii tensiunilor dintre Washington şi Kiev.

Preşedintele ucrainean a răspuns luni la aceste acuzaţii, afirmând că Ucraina a „salutat favorabil literalmente TOATE încercările partenerilor de a încheia acest război într-un mod demn”.

„Atunci când livrările de rachete pentru apărarea aeriană a Ucrainei sunt blocate, în timp ce Rusia beneficiază de relaxări sau amânări ale sancţiunilor, aceasta reprezintă, din păcate, o negare a realităţii din partea partenerilor noştri”, a spus el, comentariul critic vizând Statele Unite.

Un decret prezidenţial al lui Donald Trump a scutit vineri Rusia de noi sancţiuni americane.

De asemenea, Statele Unite au anunţat săptămâna trecută un acord între Washington şi Moscova care permite Statelor Unite să importe motorină din Rusia, ridicând astfel sancţiunile impuse Rusiei.